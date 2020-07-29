Александра Горбачева под псевдонимом «Мусор» исполняет тонкокожий феминный рок с гитарами. Тот случай, когда описание «песни — портрет поколения» самое точное: Мусор поет о собственном быте, душевных неурядицах и родных панельках. Специально для «Афиши Homework» она спела кавер на «Самолет», одну из самых пронзительных вещей любимой ею Земфиры.

Homework — это новый проект «Афиши Daily», в рамках которого мы просим любимых музыкантов редакции записать свои треки в акустике и желательно в домашней обстановке. У нас уже были Сергей Сироткин, Рау Рейнолдс из Enter Shikari, проект «Грязь», «Дайте танк (!)», Sobakasoma и другие музыканты. Герои следующего выпуска — проект «Семинар».