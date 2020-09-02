Один из лучших российских деятелей альтернативного R’n’B BRS записывает вроде бы конвенциональные по звуку песни, но страшно трогательные. Нежность — 10 фрэнков оушенов из 10. Специально для «Афиши Daily» он записал лайвом свою лучшую (по нашему мнению) песню «Патрон» в красочной акустической аранжировке.

Homework — это новый проект «Афиши Daily», в рамках которого мы просим любимых музыкантов редакции записать свои треки в акустике и желательно в домашней обстановке. У нас уже были Сергей Сироткин, Рау Рейнолдс из Enter Shikari, проект «Грязь», «Дайте танк (!)», sobakasoma, Artemiev и другие музыканты. Героиня следующего выпуска — Лиза Громова.