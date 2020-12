Хотя нет! Самый первый кавер, который я лично делала, — это «Лес» The Retuses. Очень нравилась эта песня, она легко игралась.

14-летняя Ева поет песню группы The Retuses

— Клип «Неверленд». Что это было?

— Клип о любви втроем!

— А с Эллой как познакомились?

— Она меня отметила в сторис, когда записала кавер на мою песню «Скользко». Я такая: «О, красиво, а скинь ссылку на видос в ютьюбе?» А она такая: «У меня в шапке профиля есть, напиши и сама найди». А я: «Ну ничего тебе! У нее был не сильно большой инстаграм тогда причем». Я ей рассказывала, думала, что ты сука такая, а она думала, что я сука.

(Все смеются.)

Вот так мы и познакомились. Не скажу, что мы прямо суперблизко общаемся, но когда мы с ней видимся, у нас прям такое единение. Она очень приятный человек и чувствуется родная душа!

— Как ты провела карантин?

— Супер! Я на карантине как раз и начала писать музыку. Сначала я лежала и думала, что мне делать, как остаться наедине со своими мыслями, это же нереально! В итоге решила, что надо взять себя в руки и сделать то, что хочется, то, что надо было сделать давно, — и начала учиться делать музыку.

— Насколько это было сложно?

— Да не сильно. Сложно было то, что я несколько лет что‑то парилась, а взять и сделать было ниале. Главное — желание, а с желанием я быстренько и денег заработала на новую аппаратуру, и у друзей там что‑то попросила. Сначала вообще на колонке JBL писала музыку — чисто на компьютере с маленькими клавишами.

— Ну, кстати, новый мне кажется таким, очень проработанным по звуку — по сравнению с прошлыми релизами.

— Боже, как приятно. (Смеется.) За прошлый альбом мне не было так приятно:я знала, что там аранжировка многое сделает. А ее делал Кирилл, поэтому я думала: ну да, да, песня хорошая, но аранжировка-то не моя — поэтому и комплименты не принимала так близко к сердцу. Ну написала я музыку и текст — ну и что?

— Когда выйдет альбом, ты будешь читать комментарии? Будешь негатив, если он будет, принимать на свой счет?

— Я буду читать комментарии, и я буду их принимать на свой счет: только не для того, чтобы загоняться, а для того, чтобы что‑то исправлять или посчитать, что этот комментарий дурацкий и на него не стоит обращать внимания.

— Насколько ты отучилась переживать по поводу хейта?

— Блин, я помню этот момент. Это случилось по щелчку пальца: раньше я просыпалась утром и сразу же чекала комментарии во всех пабликах и во всех постах, у меня, у Дани, в группе «Мы» — и начинала утро со слез, загонов.

Но в какой‑то момент проснулась, зашла в комментарии и просто начала угорать над ними. Что произошло вообще? И с того момента я перестала сильно загоняться. Конечно, это все неприятно читать всегда, но сейчас уже легче.

Да и негатива стало меньше. Мне кажется, это связано вот с чем: когда я транслирую неуверенность в себе, то люди за это цепляются — раз она неуверенная, то можно ее добить. Ты не напишешь Ники Минаж, что она некрасивая, бесталанная девушка и все такое. Потому что у тебя даже в мыслях такого бы не возникло. Если бы она была закрытой и стеснительной девчонкой, то да, на такое налетает больше говна.

Но когда я уже транслирую: мне так нравится, я делаю так, это круто и классно для меня и для вас тоже — это такое самовнушение в духе fake it till you make it. И с тех пор люди реально думают, что я самоуверенная. Иногда такое бывает. Мне нравится больше показывать то, что да, это так — потому что это создает такой же настрой у других людей. Я стала реже постить всякие загоны свои — иногда пощу, чтобы люди понимали, что это нормально, но чаще люблю транслировать что‑то хорошее и настраивающее на позитив.

Концерты и слушатели

— Если у тебя слушатель попросит совета, как справляться с загонами, что ты ему ответишь?

— Я отвечу, что надо обратиться к специалисту, а не к музыканту. Музыкант — это последний, к кому надо обращаться. Мне очень много людей пишут в директ: я знаю, что я вызываю доверие у людей тем, что я открыта. Но я хочу быть открытой в той степени, что люди ждут от меня ответа в директе на огромные истории о том, как их бросил парень, и им срочно нужно от меня получить ответ, помочь, чтобы я с ними поболтала или разрешила проблему в семье.

Вот это «напиши моей девушке, чтобы она ответила» — нужно понимать, где находится грань. Я помню, был один инцидент. Это был самый первый сольный концерт Mirèle. Надо понимать, что мне очень сложно большую часть времени общаться с людьми, особенно вживую. Я испытываю панику, страх, тревогу — особенно когда ко мне подходят слушатели, застывают и не знают, что сказать, и улыбаются. В этот момент я тоже не знаю, что мне делать: иногда говорю «Давай обнимемся», когда в хорошем психологическом состоянии нахожусь.

Так вот, на первом сольном концерте я себя чувствовала ужасно неуверенно и боялась всего. Я тогда запустила трансляцию и дала телефон сестре, чтобы она вела ее в инстаграме. В какой‑то момент сестра передала телефон Кириллу. Я тогда позвала его на сцену, потому что не знала, как выйти, это был клуб «Плутон», там не было подхода к сцене, все меня окружили.

Я уже закончила концерт, хотела уйти, но уйти можно было только через людей, а там их много. Я кричу: «Кирилл, Кирилл!» Он подходит ко мне с телефоном, который вел трансляцию и спрашивает: «Ты будешь фоткаться?» Я говорю: «Нет, я хочу уйти», — потому что мне было очень страшно. В итоге это все услышали и писали мне: «Пипец, ты так относишься к зрителям, тебе лишь бы концерт сыграть и деньги получить». Короче, на меня просто наехали за то, что я сказала: «Я хочу уйти со сцены».

На самом деле, мне хочется общаться со всеми как с друзьями, но я чувствую, что меня вообще на это не хватает. Даже в чате в телеграме. Там, кстати, люди, бывает, переступают черту, думают, что они в ЛС с друзьями общаются, и шутят грубые шутки. Я вот не могу представить, что я даже в шутку своему другу хорошему скажу: «Пошел [к черту]». Это для меня супернегативная энергия.