Однако все безумие в продолжение «Стрэнджа» сконцентрировалось лишь в заголовке («In the Multiverse of Madness») — парафразе карпентеровской «В пасти безумия» («In the Mouth of Madness»). Как шутят в издание «Коллайдер» (а изданию с таким названием сам бог велел шутить на эту тему), «„Доктор Стрэндж-2“ оказался мультивселенной „мэ-э“». Разрекламированным режиссером фильма выступил Сэм Рейми (трилогии «Зловещие мертвецы» и «Человек-паук»), однако картина больше похожа на сгенированный нейросетью трибьют его творчеству. Как будто демиург киновселенной «Марвел» Кевин Файги наставил на Рейми винтовку и заставил его снять попурри из собственных фильмов.

Из других минусов: противостояние Стрэнджа (Бенедикт Камбербатч) и допекшей уже всех Алой Ведьмы (Элизабет Олсен — великая актриса, но играть ей здесь нечего, она уже все сыграла в сериале «ВандаВижен», поэтому ей только и остается, что косплеить Кейт Бланшетт из хоррора «Дар»). Блеклая напарница Стрэнджа — Америка Чавес (Сочитль Гомес), из которой собираются сделать новое лицо франшизы. Поставленная во главу угла гипотеза квантового сознания, которая рассматривает мозг как квантовый компьютер, а сны как портал в другое измерение: грубо говоря, когда мы спим, то можем видеть действия своих двойников в параллельных мирах (поднята научным сообществом на смех). Но главное — совершенно невыразительные альтернативные измерение. На круг вспоминается только вселенная чернильных красок и мир с шарообразной пиццей, которую продают лучший человек в мультивселенной Брюс Кэмпбелл. Не густо.