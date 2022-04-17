В прокате идет фантастический боевик «Все везде и сразу» про хозяйку прачечной Эвелин Вонг, которая путешествует по мультивселенной, пытаясь спасти ее от абсолютного зла. Рассказываем, чем вдохновлялись визионеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Человек — швейцарский нож»), создавая один из самых оригинальных фильмов года.

«Матрица»

Кадр из фильма «Все везде и сразу» © «Вольга»

«Это на сто процентов наш ответ «Матрице», — прямо признался в интервью Дэн Кван, который несколько лет назад пересмотрел киберпанк Вачовски (на сдвоенном сеансе с «Бойцовским клубом») и заново влюбился в его экшен-сцены. С культовым боевиком «Все везде и сразу» роднит множество деталей. Избранность протагониста, мгновенное «закачивание» в голову различных способностей, кунг-фу в конце конов. Если Эвелин (Мишель Йео) — Нео, то ее муж из параллельного мира Вэймонд (Ке Хюи Кван) — это Морфеус, который верит, что она спасет мультивселенную и рассказывает ей (и зрителям) о правилах игры в его мире. Кроме того, в своем «альфа-мире» Вэймонд сражается с Джобу Тупаки вместе с такими же отважными повстанцами, как жители Зиона.

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Фильмография Мишель Йео

Кадр из фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» © Columbia Pictures

Изначально Кван и Шайнерт писали сценарий под Джеки Чана, но в итоге «Все везде и сразу» стал бенефисом его подруги Мишель Йео, звезды гонконгских боевиков («Да, мадам!», «Полицейская история 3: Суперполицейский», «Суперполицейский 2»), масштабных уся («Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Власть убийц») и западных франшиз («Звездный путь: Дискавери», «Мумия: Гробница Императора Драконов», «Завтра не умрет никогда»). Режиссеры наполнили фильм отсылками ко всем поджанрам экшена, в которых прославилась Йео, но при этом раскрыли ее драматический и комедийный потенциал. Хотя в карьере актрисы были и драмы (см. «Мемуары гейши» Роба Маршалла и «Леди» Люка Бессона), и комедии (например, маленькое камео в ромкоме «Рождество на двоих»), зрители привыкли видеть Йео в боевиках. Причем растерянная, неухоженная и замученная Эвелин выбивается из череды величественных и гордых героинь актрисы. Накануне 60-летия Йео даже заплакала, рассказывая о фильме: «Наконец-то кто‑то дал мне возможность быть смешной, настоящей, грустной. Я все это могу».

Фильмы про кунг-фу

Кадр из фильма «Все везде и сразу» © «Вольга»

Кадр из фильма «Убить Билла» © Miramax

Сложно взять на главную роль Мишель Йео, не превратив свое кино в оду кунг-фу. На съемках Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт вдохновлялись легендарным хореографом Юэнем Вупином, который ставил бои для «Убить Билла», «Матрицы» и «Крадущегося тигра, затаившегося дракона», а также снял пять фильмов с Йео. За зрелищные, безбашенные и смешные драки во «Все везде и сразу» отвечали создатели YouTube-канала MartialClub, самоучки Брайан и Энди Ли, которые сыграли в фильме драчунов, прыгающих без штанов на анальные пробки . Еще одна важная отсылка к кунг-фу: во вселенной, где Эвелин стала кинозвездой, ее тренирует эдакий Пэй Мэй — полумифический учитель восточных единоборств с белыми волосами, появлявшийся в «Клане Белого лотоса» и дилогии «Убить Билла». Мелодрамы Вонга Карвая

Кадр из фильма «Все везде и сразу» © «Вольга»

Кадр из фильма «Любовное настроение» © Block 2 Pictures

Фильмами про кунг-фу влияние азиатского кинематографа на дуэт Daniels (так подписывают свои фильмы Кван и Шайнерт) не ограничилось. Визуальный язык параллельной реальности, где Эвелин не вышла замуж за Вэймонда и стала успешной, но одинокой актрисой, вдохновлен мелодрамой Вонга Карвая «Любовное настроение». В ней грустные герои узнавали, что их супруги изменяют им друг с другом. Мишель Йео неплохо удается образ Мэгги Чун, но Ке Хюи Кван копирует Тони Люн Чу Вая еще лучше. Неудивительно, ведь Кван работал ассистентом Вонга на съемках «2046» (идейного продолжение «Любовного настроения»), где легко мог перенять повадки великого гонконгца. Для печального разговора в аллее оператор Ларкин Сайпл скопировал фирменную вонговскую технику пошаговой печати, которая увеличивает длину кадров и размывает изображение, создавая стильную и романтичную атмосферу.

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Экшены про мультивселенные

Кадр из фильма «Противостояние» © Columbia Pictures

Концепция мультивселенных, согласно которой существует бесконечное количество альтернативных реальностей, популярна в блокбастерах как никогда. Тренд задал анимационный «Человек-паук: Через вселенные», а затем его подхватили в кинематографической вселенной Marvel — в «Локи», «Человек-паук: Нет пути домой» и «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия». В следующем году параллельные реальности будут исследовать и в DC, где Флэш будет одновременно геройствовать и с Бэтменом Бена Аффлека, и с Бэтменом Майкла Китона. Однако мультивселенные уже давно существуют в крупных франшизах («Звездный путь»), и анимации («Рик и Морти»). Между прочим, первый голливудский боевик про мультивселенную со звездой азиатского кинематографа в главной роли был снят еще 20 лет назад. Речь идет о «Противостоянии», где Джет Ли — партнер Мишель Йео по гонконгским «Двум воинам» и триквелу «Мумии» — путешествовал по параллельным измерениями, убивая своих двойников.

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Новое американо-азиатское кино

Ке Хюи Кван в фильме «Индиана Джонс и Храм судьбы» © Paramount Pictures

Джеймс Хонг в фильме «Большой переполох в маленьком Китае» © Twentieth Century Fox

Кван и Шайнерт вернули на большой экран сразу двух американских актеров азиатского происхождения, снимавшихся в культовых хитах 1980-х. В Ке Хюи Кване можно узнать Коротышку из «Индианы Джонса и Храма судьбы» и искателя сокровищ Дату из «Балбесов». А 93-летний Джеймс Хонг, сыгравший ворчливого отца Эвелин, известен по фильмам «Бегущий по лезвию», «Танго и Кэш», «Большой переполох в маленьком Китае» и «Золотой ребенок». Несмотря на ностальгический оттенок «Все везде и сразу» можно отнести к новейшей волне голливудского кино про эмигрантов из стран Азии и их детей. В нее уже можно причислить «Безумно богатых азиатов», «Прощание» и «Минари». Кстати, в «Безумно богатых азиатах» Мишель Йео тоже играла придирчивую маму со сложным характером.

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Аниме

Кадр из фильма «Паприке» © Sony Pictures Entertainment

Среди референсов для визуальной анархии «Все везде и сразу» режиссеры называют работы Сатоси Кона — аниматора, которым вдохновлялись Даррен Аронофски и Кристофер Нолан. Например, в «Паприке» детектив Тосими Конакава, как и Эвелин, смотрит в кинотеатре фильм про себя, а в «Актрисе тысячелетия» главная героиня путешествует по воспоминаниям не хуже, чем Мишель Йео прыгает по альтернативным мирам. Еще одним ориентиром для режиссеров стало сюрреалистическое экспериментальное аниме «Игра разума», которое привлекло Квана бессловесным хаосом, виртуозным монтажом и разнообразием визуальных стилей.

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«Рататуй»

Кадр из фильма «Все везде и сразу» © «Вольга»

Кадр из мультфильма «Рататуй» © Pixar

Во вселенной, где она шеф-повар, Эвелин конкурирует с коллегой Чадом, которым тайком управляет кулинарно одаренный енот — совсем как крысенок Реми из пиксаровской классики «Рататуй». Этой пародии режиссеры посвящают важную второстепенную линию, в которой Эвелин приходит к состраданию. Вскоре они с Чадом по очереди начинают управлять друг другом, дергая за волосы. «Рик и Морти»

Кадр из фильма «Рик и Морти» © HBO Max

Путешествия по параллельным мирам, сложные семейные отношения, злые двойники, перекаченные части тел — все это уже было в «Рике и Морти». Безумные идеи вселенных с пальцами-сосисками или говорящими валунами вполне естественно бы смотрелись в мультсериале Дэна Хармона и Джастина Ройланда. Оба творческих дуэта доказали, что умеют комично объединять любые «-измы»: нигилизм. экзистенциализм, сюрреализм, семейный драматизм.

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Какими еще фильмами вдохновлялись режиссеры «Все везде и сразу»?

Кадр из фильма «Все везде и сразу» © «Вольга»

Кадр из фильма «Запределье» © Googly Films

Сцены в храме Джобу Тупаки сделаны с оглядкой на декорации и костюмы в фэнтези Тарсема Сингха «Запределье». О классическом сайфае Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея» заставляют вспомнить сцены, в которых эволюционируют обезьяны с сосисками вместо пальцев. Необъяснимая фантазия Леоса Каракса «Корпорация „Святые моторы“», где загадочный герой Дени Лавана по очереди примеряет на себя десятки образов, стала еще одним важным референсом для режиссеров. Перед съемками они показали съемочной группе ленту Каракса едва ли не в первую очередь. «Нам нравятся фильмы, где нет правил и может случиться, что угодно!». В процессе написания сценария Кван и Шайнерт изучали структуру классических фэнтезийных шедевров «Эта замечательная жизнь» (Джеймс Стюарт узнает, каким был бы мир, если бы его в нем никогда не существовало) и «День сурка» (Билл Мюррей бесконечно переживает один и тот же день во временной петле). Оба фильма рассказывают о необычных мирах, с правилами которыми нужно познакомить зрителей. «В свое время эти фильмы выносили мозг аудитории, но при этом они по-настоящему личные. Мы хотели повторить трюк для современных зрителей», — признается Кван. Наконец, Дэн Кван также ценит короткометражку «The Passage» — 20-минутный жанровый мэшап, в котором клоун Фил Бургерс бродит по сюрреалистическим мультикультурным локациям, не произнося ни единого слова и пытаясь сбежать от зловещих незнакомцев. На самом деле это пилот сериала, от производства которого отказался канал Adult Swim. В качестве самостоятельной короткометражки «The Passage» попал на «Сандэнс» и взял призы на Fantastic Fest и кинофестивале в Лос-Анджелесе. «Это красивая, метафоричная и загадочная история о попытке убежать от смерти. Таким был бы „Терминатор“, если бы его снимал Чарли Чаплин », — считает режиссер.