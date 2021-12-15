Максим Сухагузов — о том, что можно рассказать без спойлеров о третьей части приключений Человека-паука в исполнении Тома Холланда. Текст не раскрывает важных сюжетных деталей, но если вы совсем ничего не хотите знать до просмотра, то пора брать билеты.

С событий прошлой части не прошло и секунды: мы застаем Человека-паука (Том Холланд) в том же фонарном столбе, где и оставили, — он держится за голову и орет на всю Таймс-сквер: «WTF!» В ближайшие два часа точно так же, с теми же словами за голову будут хвататься и зрители, даже если они уже знают, зачем сюда пришли. Напомним, слитое фейк-видео «Спайдермен убивает Мистерио» раскрывает личность Питера Паркера и превращает его в закенселенную фигуру почти риттерхаусовского толка не без помощи каноничного пропагандиста Джея Джоны Джеймсона (Дж.-К.Симмонс). Оказывается, дело медиа The Daily Bugle живет, а следить за его развитием на протяжении всего фильма — отдельное удовольствие: Джеймсон то стримит из собственного подвала, то рекламирует какие‑то баночки, затем поет соловьем из большой студии, даже обзаводится съемочной группой с вертолетами и, кажется, впервые лично выезжает на репортаж, чтобы что‑то разузнать. Тем временем Питера и его друзей таскают по допросам. Из‑за повышенного внимания Паркеру и тете Мэй (Мариса Томей) даже приходится съехать из квартиры, и теперь обратного пути домой действительно нет. Из‑за действия института репутации тинейджера-паука и его сообщников Неда и Эм-Джей (Джейкоб Баталон и Зендая) не берут ни в один университет. Решив, что лишать своих друзей высшего образования — это слишком жестоко, паучок обращается за магической помощью к мстителю Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербатч), который как раз скучает в своей заснеженной резиденции — у того немного рождественское настроение, не случайно в этом фильме его сравнивают с волшебником, которого заказывают на детские праздники. Марвеловский Санта-Клаус отчего‑то соглашается выполнить просьбу взъерошенного школьника, все-таки он с ним плечом к плечу недавно побеждал вселенское зло. Стрэндж запускает заклинание, которое должно вернуть все сызнова, но, как это часто бывает в сказках, в волшебных желаниях что‑то идет не так, — впрочем, дальше вам лучше не знать.

По большому счету в фильме все магические силы брошены на то, чтобы сгладить последствия одного лишь видео в сети. Забавно, что ровно тот же трюк в реальной жизни попытались провернуть кинокомпании Marvel и Sony, чей релиз «Нет пути домой» как раз сопровождался слитыми кадрами со спойлерами, после чего ликвидаторы из отдела маркетинга то ли хотели стереть память всему интернету, то ли, наоборот, раздуть произошедшее до вселенских масштабов. Неизвестно, была ли это случайная шутка или преднамеренный маркетинговый ход, — впрочем, этого тоже лучше не знать. В любом случае перед нами мировое событие и большая корпоративная удача , в истории кинематографа наша и экранные вселенные редко объединяются и пожимают друг другу лапки подобным образом. Словно персонажи самого фильма, вы проснетесь утром и узнаете всю правду о «Человеке-пауке» в информационном шквале из соцсетей или здешнего The Daily Bugle. Испортит ли вам это поход в кино или, наоборот, еще больше подтолкнет к просмотру — вам лучше знать. Для режиссера Джона Уоттса это уже третий полнометражный фильм из серии про Человека-паука в лице Тома Холланда — уже складывается целое исследование темы подросткового покидания родного гнезда. Если первый фильм «Возвращение домой» идеологически был фильмом-выпускным про первые шаги во взрослую жизнь, то второй «Вдали от дома» — про выходной и прощание с иллюзорной зоной комфорта. Психологически цифра 3 для любой кинофраншизы — время подвести итоги и окончательно повзрослеть. Допустим, предыдущая киноверсия «Человека-паука» Марка Уэбба с Эндрю Гарфилдом не смогла себе такого позволить, поскольку трагически оборвалась на втором фильме. А вот на заре супергероики режиссер Сэм Рейми, рожденный чтобы снять все три части, как раз-таки счастливо завершил свою трилогию. Нынешняя киновселенная Marvel со своими неугомонными аппетитами уже готова на четвертую, пятую и шестую части для этого Человека-паука, но перед этим главному герою предстоит окончательно определиться и выбрать свой путь, самый правильный. Третий фильм сразу в названии перечеркивает отступление назад домой, но при этом в героическом плане это, конечно, самая гостеприимная часть из всех . Уже в трейлере мы видим, что беда не приходит одна. Впрочем, как известно, и сила не ходит в одиночку. Но, прежде чем радостно кричать вместе с героями хором, что «вместе с большой силой приходит и большая ответственность», стоит помнить, как закончил дядя Бен вскоре после этой злополучной фразы. Вам ли не знать.

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«Нет пути домой» работает в трех кинематографических измерениях. Лично для тинейджера Питера Паркера весь этот сад расходящихся тропок и порталов внутри фильма — навязчивая метафора подросткового тупняка во время перемены участи после школы, когда действительно хочется разорваться от вновь распахнувшегося мира: нужно понять свое предназначение, рассмотреть все альтернативные варианты, поймать удачу за хвост, держать в голове сотню задач, при этом попытаться удержать друзей, а также встретить новых. Неслучайно для этого дела ему в пару приставляют Доктора Стрэнджа, который никогда не был его наставником в отличие от Железного человека, но в киновселенной прославился своим умением выбирать один единственный верный вариант из миллионов исхода событий. Глобально создатели закрыли для себя и нескольких поколений зрителей детские гештальты и подарили кинотеатрам главное рождественское чудо-развлечение 2021 года . Marvel после нескольких экспериментальных сериалов и ввода новых супергероев завершает странный для себя год на сильной ноте. Очевидно, это будет такой же шумный релиз, как и «Мстители: Финал», его будут обсуждать, разбирать и обвинять в нелогичности — у «Нет пути домой» ровно такие проблемы неровно сшитого произведения с дефицитом внимания, словно смотришь сразу три фильма одновременно на разных экранах. Но кому какая разница, когда все по сути сводится к паре-тройке эффектных выходов из разряда «дети, а давайте вместе позовем Снегурочку». Все остальное уже неважно, когда твой внутренний ребенок уже сидит, улыбается и хлопает этому Деду Морозу, хотя чисто внешне уже заметно, чем тот подкрашивает бороду.

Смотреть это странно, но весело, если тебе есть кого в нужный момент схватить за руку, поорать и закрутить хоровод, даже если этот кто‑то — ты сам из прошлого, друг в отражении.

Внутри киновселенной Marvel третий «Человек-паук» работает как большой тизер для сиквела «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия» (прикреплен второй сценой после титров), тем самым объединяясь с последствиями сериала «ВандаВижен». Хотя это вам тоже лучше не знать. Лучше вообще забыть все, что сказано в этой рецензии, стереть из памяти и узнать все самим заново после похода в кино.

7 / 10 Оценка

Максима Сухагузова