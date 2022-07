Прибытие пацанов во главе с Бутчером (Карл Урбан) в Москву озвучено визитной карточкой отечественных рэп-металистов Jane Air — треком «Junk» с их прорывного дебютного альбома «Pull Ya? Let It Doll Go» 2002 года. В 2005 году на премии Russian Alternative Music Prize, учрежденной телеканалом A-One, этот сингл был назван «Песней года». Спустя двадцать лет после релиза благодаря «Пацанам» трек получил второе рождение. Теперь под видео к песне на ютьюбе множатся комментарии на английском и испанском вроде «What a banger!» и «This song’s guitar melody is fire».

«С холода» («In from the Cold»). Эпизод 1, сезон 1

Pussy Riot также звучат в саундтреке к еще одному нетфликсовскому сериалу — шпионскому триллеру «С холода». Причем как в компании с Дейвом Ситеком из TV on the Radio, так и сольно.

Черная комедия про наемного убийцу (комик Билл Хейдер), который решил завязать и стать актером, из‑за чего у него возникли проблемы с чеченской мафией, никак не могла обойтись без чего‑нибудь русского в саундтреке. Песня «Bang» группы «Парк Горького» звучит в начале заключительного эпизода первого сезона «Барри». Восимидесятническим хард-рок-боевиком наслаждаются вооруженные до зубов хмурые мужчины, расположившиеся в гостиной дома босса чеченской мафии Горана Пазара (Гленн Флешлер). «Bang» — это ведущий сингл с дебютного альбома «Парка Горького», который в 1989 году провел целых два месяца в топ-15 самых популярных видеоклипов американского MTV.

«Ленинград» «Супер гуд»

«Что мы делаем в тени» («What We Do in the Shadows»). Эпизод 9, сезон 1