В новом сезоне «Пацанов» внезапно прозвучали две песни исполнителей из России. Мы решили вспомнить, в каких еще недавних сериальных хитах мировых стриминговых платформ можно обнаружить след российской музыкальной сцены.

Татьяна Буланова «Ясный мой свет» «Пацаны» («The Boys»). Эпизод 4, сезон 3

Кого же еще должна слушать зловещая предводительница русской мафии в Нью-Йорке (Катя Винтер) во время лепки пельменей? Естественно, королеву отечественной постперестроечной попсы, специалистку высшего класса по тяжелой женской доле начала 1990-х. Трек «Ясный мой свет» можно найти на альбоме Татьяны Булановой «Мое русское сердце» 1996 года. Jane Air «Junk» «Пацаны» («The Boys»). Эпизод 4, сезон 3

Прибытие пацанов во главе с Бутчером (Карл Урбан) в Москву озвучено визитной карточкой отечественных рэп-металистов Jane Air — треком «Junk» с их прорывного дебютного альбома «Pull Ya? Let It Doll Go» 2002 года. В 2005 году на премии Russian Alternative Music Prize, учрежденной телеканалом A-One, этот сингл был назван «Песней года». Спустя двадцать лет после релиза благодаря «Пацанам» трек получил второе рождение. Теперь под видео к песне на ютьюбе множатся комментарии на английском и испанском вроде «What a banger!» и «This song’s guitar melody is fire».

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«Браво» и Жанна Агузарова «Верю я» «Сияющие» («Shining Girls»). Эпизод 2, сезон 1

Во втором эпизоде «Сияющих» во время напряженного диалога в прачечной между героями Элизабет Мосс и Вагнера Моры — фоном, совершенно неожиданно, звучит легендарная песня «Верю я» группы «Браво» первого состава во главе с молодой Жанной Агузаровой. Знаменитый трек про то, что «ночь пройдет, сгинет страх» входит в дебютную пластинку группы 1987 года, которую в прошлогоднем разборе дискографии «Браво» «Афиша Daily» назвала сокровищем советского рока, квинтэссенцией советской новой волны в ее наиболее оптимистичном изводе.

«Мумий Тролль» «Ложись, подполковник!» «Убивая Еву» («Killing Eve»). Эпизод 5, сезон 3

В третьем сезоне злодейка Вилланель (Джоди Комер) возвращается на историческую родину в безымянную российскую глубинку. В сцене деревенской дискотеки в самый разгар народного веселья звучит песня «Ложись, подполковник!» группы «Мумий Тролль», главных популяризаторов брит-попа на отечественной инди-сцене конца 1990-х. Это ранний трек группы, перезаписанный для двойного сборника «Шамора», который был выпущен на волне бешеного успеха первых двух альбомов «Мумий Тролля» — «Морская» (1997) и «Икра» (1998). Сомнительно, конечно, что на деревенских мероприятиях слушают ранние треки «Мумий Тролля», но в данном случае развесистая клюква скорее умиляет и радует, чем раздражает.

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Dead Blonde «Мальчик на „девятке“» «Убивая Еву» («Killing Eve»). Эпизод 7, сезон 4

В финальном сезоне «Убивая Еву» тоже есть русский музыкальный след. На этот раз — тикток-хит ностальгирующего по лихим 1990-м рейв-проекта Dead Blonde «Мальчик на „девятке“», под который в седьмом эпизоде танцует пьяный герой Кима Бодниа, наставник Виланнель, русский двойной агент Константин Васильев.

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Pussy Riot «Органы» «Жизни матрешки» («Russian Doll»). Эпизод 7, сезон 1

Первый сезон «Матрешки» заставил зрителей не откладывать далеко свои смартфоны, чтобы всегда иметь возможность зашазамить музыку, звучащую в сериале. Чего только ни обнаружилось в эстетском саундтреке Netflix-хита: нью-йоркская экспериментальная сцена, французская поп-музыка конца 1960-х, поп-рок-стандарты ранних 1970-х, инди-рок конца 2000-х и даже трек Pussy Riot «Органы», звучащий в финале седьмого эпизода.

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Pussy Riot & Dave Sitek «Bad Girls» (feat. Desi Mo) + Pussy Riot «Break Stuff» «С холода» («In from the Cold»). Эпизод 1, сезон 1

Pussy Riot также звучат в саундтреке к еще одному нетфликсовскому сериалу — шпионскому триллеру «С холода». Причем как в компании с Дейвом Ситеком из TV on the Radio, так и сольно. «Новые композиторы» «Танц-танцевать!» «С холода» («In from the Cold»). Эпизод 1, сезон 1

Во флешбэке, в котором главная героиня «С холода» показана в молодости (Стася Милославская), звучит трек «Танц-танцевать!» пионеров отечественной электронной музыки — дуэта «Новые композиторы», которых называли русскими The KLF. Легендарный сингл, с семплом голоса Кати Голицыной, повторяющей фразу «Я хочу танцевать, я хочу двигать телом», стал одним из главных треков молодого рейв-движения в нашей стране. Среди прочего «Новые композиторы» известны тем, что начиная с 1987 года проводили первые советские техно-вечеринки в Ленинградском планетарии, ставшие предтечей легендарной «Гагарин-пати», которая прошла за неделю до того, как официально развалился СССР, в павильоне «Космос» на ВДНХ. Трек «Танц-танцевать!» можно найти на сборнике «Спутник» 1994 года.

«Парк Горького» «Bang» «Барри» («Barry»). Эпизод 8, сезон 1

Черная комедия про наемного убийцу (комик Билл Хейдер), который решил завязать и стать актером, из‑за чего у него возникли проблемы с чеченской мафией, никак не могла обойтись без чего‑нибудь русского в саундтреке. Песня «Bang» группы «Парк Горького» звучит в начале заключительного эпизода первого сезона «Барри». Восимидесятническим хард-рок-боевиком наслаждаются вооруженные до зубов хмурые мужчины, расположившиеся в гостиной дома босса чеченской мафии Горана Пазара (Гленн Флешлер). «Bang» — это ведущий сингл с дебютного альбома «Парка Горького», который в 1989 году провел целых два месяца в топ-15 самых популярных видеоклипов американского MTV. «Ленинград» «Супер гуд» «Что мы делаем в тени» («What We Do in the Shadows»). Эпизод 9, сезон 1

Сергей Шнуров и компания внезапно возникают в конце девятого эпизода первого сезона сериальной версии «Реальных упырей». Хит-сингл «Ленинграда» «Супер гуд» звучит на финальных титрах серии под названием «Оргия». Песню можно найти на европейской версии альбома «Хлеб» 2006 года, где она идет бонус-треком, или на сольнике Шнурова «Второй Магаданский…», релиз которого состоялся в 2003-м. Shortparis «Что‑то особое во мне» «ОА» («The OA»). Эпизод 4, сезон 2

Составители саундтрека к сериалу «ОА» явно обладают первоклассным музыкальным чутьем. Новые герои отечественной инди-сцены Shortparis попали в зону их внимания раньше, чем группа совершила мейнстримовый прорыв с синглом «Страшно» у себя на родине. Песня Shortparis «Что‑то особое во мне» звучит в ночном клубе, который находится за секретной дверью в ателье с загадочной вывеской «SYZYGY». Попав внутрь, главная героиня сериала (Брит Марлинг) с удивлением понимает, что в заведении ее все знают и принимают как завсегдатая. Трек можно найти на втором лонгплее Shortparis «Пасха» 2017 года.