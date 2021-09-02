На стриминговых платформах вышел полнометражный мультфильм-приквел сериала «Ведьмак» и анимационная фантазия «Что, если…?» по мотивам киновселенной Marvel. Евгений Ткачев — о двух заметных мультпремьерах месяца.
«Ведьмак. Кошмар волка» («The Witcher: Nightmare of the Wolf»)
У нетфликсовского «Ведьмака», как это сейчас бывает с современными сериалами, разветвленная экосистема: так, перед вторым сезоном на студии Mir, которая также рисовала мультсериал «DOTA: Кровь дракона», вышел анимационный приквел-спин-офф под названием «Кошмар волка». Полнометражный мультфильм рассказывает про наставника Геральта — Весемира, который положил немало чудовищ. Однако не смотря на то что на экране Весемир появляется уже в солидном статусе борца с нечистью, из обильных флешбэков мы узнаем, что у него было непростое детство: он на правах служки жил в барском доме, дружил с девочкой Иллианой и воровал медовые пироги на рынке, пока в их края не заехал ведьмак, которому мальчик сначала помог с обрядом экзорцизма, а затем понял, что его судьба не убирать хозяйское дерьмо, а стать истребителем монстров.
Спустя годы на окраине Ард Каррайга, столицы Каэдвена, недолюбливающий детей Весемир спасает знатного ребенка от лешего, который разорвал семью мальчика на куски. Однако вместо того чтобы поблагодарить Весемира, тот жалуется на его неэтичное поведение. Этот кейс становится еще одним поводом для нападок со стороны колдуньи каэдвенского двора Тетры Гилкрест, которая причиной всех бед видит не чудовищ, а «наживающихся на людских страданиях» ведьмаков. В итоге она призывает короля их уничтожить. На защиту магов встает только леди Зербст, которая убеждает монарха отправить Весемира вместе с Тетрой в кишащий монстрами лес, чтобы разрушить заклинания: но, разумеется, все окажется не так просто, а ведьмак столкнется с предательством, которое обернется для его братства настоящим кошмаром.
Несмотря на то что анимационный приквел «Ведьмака» начинается в совершенно диснеевском духе (уличный воришка наподобие Аладдина встречает колдуна, который заманивает его в свои сети), дальше мультфильм заносит в совершенно иные кинотопографические дали: выясняется, что у него гораздо больше общего с «Легендой о Зеленом рыцаре» Дэвида Лоури, чем с Анджеем Сапковским или сериалом с Генри Кэвиллом. Судите сами: в обеих картинах есть квест-поход, волшебная лисичка (в «Ведьмаке» в нее обращается мутировавшая эльфийка, у Лоури — черт знает кто), слетающие с плеч головы и финальная иллюзия, в которой главный герой на ла-ла-лендовский манер проживает непрожитую жизнь. Это все можно было бы списать на общие фэнтезийные тропы, но дело, кажется, не только в этом: просто «Кошмар волка», подобно «Зеленому рыцарю», рассказывает про героя, заблудившегося в саду расходящихся тропок, почти «Последнее искушение Христа», поэтому неудивительно, что оба фэнтези повстречались на одной поляне сказок.
Единственное, но существенное отличие: если у Лоури путешествие протагониста сразу же приобретает метафизический оттенок, заканчивающийся психоделическим кошмаром (как пишут в индустриальной прессе: «Гавейн говорит, что защищает честь, но на самом деле он принимает смерть»), то в «Ведьмаке» Весемир проделывает более тривиальный путь: от беспечного чайлдфри до наставника ведьмачат (на экране мелькнет и совсем юный Геральт). Но то, что этот путь тривиальный, не означает, что он менее увлекательный: наоборот, «Кошмар волка», в отличие от персонажа Дева Патела в «Зеленом рыцаре», не тащится скорбно два часа по полям артуровской Англии, а пролетает за полтора, подобно василиску.
Это динамичное и, не побоимся этого слова, захватывающее зрелище, в котором экшен-сцены разбавлены этическими вопросами (не самого, впрочем, сложного порядка), а политические интриги — мелодрамой (не самого, правда, высокого класса), но в любом случае это лучше «Доты» и не хуже «Кастлвании». А как аперитив перед вторым сезоном странствий Геральта (в котором появится и Весемир, его сыграет датский актер Ким Бодниа из фильмов Николаса Виндинга Рефна) вообще отлично. Такое фэнтези не каждый день дают, так что заплатите этому «Ведьмаку» чеканной монетой.
«Что, если…?» («What If…?»)
Пока «Ведьмак» только расширяет свою киновселенную, «Марвел» раздул ее до настолько неприличных размеров, что уже начал делать метаистории из разряда: а что, если…? Так, вслед за фильмами, мультфильмами и сериалами на стриминге Disney+ выходит сериал «What If…?» с сел-шейдинг-анимацией (компьютерное изображение, имитирующее рисование вручную. — Прим. ред.), который фантазирует на тему того, как повернулась бы судьба всем известных супергероев, взмахни бабочка крыльями несколько иначе.
Например, что если Капитан Картер была бы Первым мстителем, Т’Чалла стал Звездным Лордом, а мир утратил бы своих величайших героев. Как легко догадаться, в первом эпизоде суперсилы обретает не доходяга Стив Роджерс, а его пассия — Пегги Картер (про которую уже, кстати, был отдельный сериал). Облачившись в цвета британского флага, супергероиня вынуждена противостоять не только нацистам, но и дремучему сексизму времен Второй мировой войны — впрочем, она дает прикурить и тем, и другому (а Роджерс превращается в стимпанковскую версию Железного человека).
Во втором эпизоде Йонду ошибочно похищает с Земли не Питера Квилла, а наследника Ваканды Т’Чаллу, который примеряет на себя роль Звездного Лорда (Чедвик Боузман успел озвучить своего персонажа перед смертью). Став космическим Опустошителем, темнокожий супергерой наводит порядок в отдаленных мирах, перевоспитывает Таноса (в тайне, однако, не перестающего мечтать о геноциде) и немного играет в Робин Гуда, пока не начинает тосковать по дому. В третьем, самом пока мрачном и захватывающем эпизоде кто‑то начинает убивать одного Мстителя за другим, Локи вместе с асгардской армией идет на Землю войной, а вся интрига сводится к давней шутке про то, что Человек-муравей с первого фильма был в «Марвеле», просто он очень маленький и его никто не видел.
Учитывая разброс сеттингов, каждая серия оформлена в каком‑то своем жанре: скажем, первая — это военный боевик, вторая — фильм-ограбление, а третья — конспирологический триллер. При этом сам сериал напоминает не традиционную марвеловскую продукцию, а что‑то более олдскульное — например, мистическую фантастику уровня «Сумеречной зоны».Тому способствует тревожная заставка, открывающая дверь в другое измерение звука, зрения и разума, закадровый голос рассказчика, которого тут зовут Наблюдателем (он родом из «Фантастической четверки», а озвучивает его Джеффри Райт), и получасовые серии, за которые невозможно рассказать большую историю, а вот поэкспериментировать с форматом — вполне.
Эксперименты с форматом — то, на что сделал ставку «Марвел», когда во время пандемии переехал с больших экранов на стриминг Disney+, но пока они только вызывают уважительное любопытство. Возможно, после того как «Локи» открыл глаза зрителям на мультивселенную, этих экспериментов станет больше, а сами они — смелее, ведь, в отличие от DC, который славится своей анимацией и всякими безумными флешпоинтами, в которых может произойти что угодно (взять хотя бы «Лигу справедливости: Парадокс источника конфликта»), «Что, если…?» хоть и пробует на ощупь границы дозволенного, но пока не торопится уйти в полный отрыв. Поглядим, впрочем, что будет дальше. Главное, перебирая пасхалки (раз и два), не забывать, что сериал строится по принципу культурного палимпсеста. Это та самая деконструкция, которая не существует без конструкции, поэтому смотреть эти фантазии на тему, не будучи знакомыми с оригиналом, бессмысленно.