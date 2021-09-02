«Ведьмак. Кошмар волка» («The Witcher: Nightmare of the Wolf»)

У нетфликсовского «Ведьмака», как это сейчас бывает с современными сериалами, разветвленная экосистема: так, перед вторым сезоном на студии Mir, которая также рисовала мультсериал «DOTA: Кровь дракона», вышел анимационный приквел-спин-офф под названием «Кошмар волка». Полнометражный мультфильм рассказывает про наставника Геральта — Весемира, который положил немало чудовищ. Однако не смотря на то что на экране Весемир появляется уже в солидном статусе борца с нечистью, из обильных флешбэков мы узнаем, что у него было непростое детство: он на правах служки жил в барском доме, дружил с девочкой Иллианой и воровал медовые пироги на рынке, пока в их края не заехал ведьмак, которому мальчик сначала помог с обрядом экзорцизма, а затем понял, что его судьба не убирать хозяйское дерьмо, а стать истребителем монстров.

Спустя годы на окраине Ард Каррайга, столицы Каэдвена, недолюбливающий детей Весемир спасает знатного ребенка от лешего, который разорвал семью мальчика на куски. Однако вместо того чтобы поблагодарить Весемира, тот жалуется на его неэтичное поведение. Этот кейс становится еще одним поводом для нападок со стороны колдуньи каэдвенского двора Тетры Гилкрест, которая причиной всех бед видит не чудовищ, а «наживающихся на людских страданиях» ведьмаков. В итоге она призывает короля их уничтожить. На защиту магов встает только леди Зербст, которая убеждает монарха отправить Весемира вместе с Тетрой в кишащий монстрами лес, чтобы разрушить заклинания: но, разумеется, все окажется не так просто, а ведьмак столкнется с предательством, которое обернется для его братства настоящим кошмаром.

Несмотря на то что анимационный приквел «Ведьмака» начинается в совершенно диснеевском духе (уличный воришка наподобие Аладдина встречает колдуна, который заманивает его в свои сети), дальше мультфильм заносит в совершенно иные кинотопографические дали: выясняется, что у него гораздо больше общего с «Легендой о Зеленом рыцаре» Дэвида Лоури , чем с Анджеем Сапковским или сериалом с Генри Кэвиллом. Судите сами: в обеих картинах есть квест-поход, волшебная лисичка (в «Ведьмаке» в нее обращается мутировавшая эльфийка, у Лоури — черт знает кто), слетающие с плеч головы и финальная иллюзия, в которой главный герой на ла-ла-лендовский манер проживает непрожитую жизнь. Это все можно было бы списать на общие фэнтезийные тропы, но дело, кажется, не только в этом: просто «Кошмар волка», подобно «Зеленому рыцарю», рассказывает про героя, заблудившегося в саду расходящихся тропок, почти «Последнее искушение Христа», поэтому неудивительно, что оба фэнтези повстречались на одной поляне сказок.

Единственное, но существенное отличие: если у Лоури путешествие протагониста сразу же приобретает метафизический оттенок, заканчивающийся психоделическим кошмаром (как пишут в индустриальной прессе: «Гавейн говорит, что защищает честь, но на самом деле он принимает смерть»), то в «Ведьмаке» Весемир проделывает более тривиальный путь: от беспечного чайлдфри до наставника ведьмачат (на экране мелькнет и совсем юный Геральт). Но то, что этот путь тривиальный, не означает, что он менее увлекательный: наоборот, «Кошмар волка», в отличие от персонажа Дева Патела в «Зеленом рыцаре», не тащится скорбно два часа по полям артуровской Англии, а пролетает за полтора, подобно василиску.

Это динамичное и, не побоимся этого слова, захватывающее зрелище, в котором экшен-сцены разбавлены этическими вопросами (не самого, впрочем, сложного порядка), а политические интриги — мелодрамой (не самого, правда, высокого класса), но в любом случае это лучше «Доты» и не хуже «Кастлвании». А как аперитив перед вторым сезоном странствий Геральта (в котором появится и Весемир, его сыграет датский актер Ким Бодниа из фильмов Николаса Виндинга Рефна) вообще отлично. Такое фэнтези не каждый день дают, так что заплатите этому «Ведьмаку» чеканной монетой.