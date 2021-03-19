Вышла «Лига справедливости Зака Снайдера», в которой Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина и все остальные объединяются, чтобы спасти Землю. По такому случаю Евгений Ткачев нашел еще пять Лиг справедливости, кардинально отличающихся от каноничной.
«Лига справедливости Америки»: реальные пацаны (и пара девчонок)
Состав: Марсианский охотник, Зеленый фонарь, Атом, Флэш, Огонь и Лед
Телефильм 1997 года и неудавшийся пилот для сериала на CBS, о котором предпочитают не вспоминать. Завязка следующая: город Нью-Метро терроризирует злодей по имени Метеоролог, который насылает на жителей различные стихийные бедствия. Ему противостоит не совсем привычная (и даже довольно инклюзивная для 90-х за счет темнокожей участницы) Лига справедливости в лице Зеленого фонаря (Мэттью Сеттл), Атома (Джон Кассир), Огня (Мишель Херд), Флэша (Кенни Джонстон) и Марсианского охотника, Дж’онна Дж’онзза (Дэвид Огден Стирс), который верховодит этой стайкой вигилантов в потешных, чего уж там, костюмах. Вскоре к ним еще присоединится сотрудница Метеорологического института Ино — Тори Олафсдоттер (Кимберли Оджа), которая из‑за неудачно пролитой на секретное устройство воды превратится в супергероиню по имени Лед, умеющую замораживать все вокруг.
Босса Тори, к слову, играет Мигель Феррер («Твин Пикс») — и то, что он главный злодей, становится понятно буквально при первом его появлении на экране. Но то ли супергерои не смотрели кинговское «Противостояние» на том же CBS, то ли посчитали, что Феррер-злодей — это как‑то слишком очевидно, в общем, они ловят Метеоролога полтора часа, за которые мы успеем увидеть: 1) много дешевых спецэффектов и ситкомовских гэгов; 2) супергероев, больше похожих на косплееров с «Комик-Кона», а не на борцов с преступностью; и 3) настоящий инопланетный космический корабль, спрятанный под водой. Кстати, чтобы попасть в него, нужно спуститься на океаническое дно. То же, впрочем, предлагает сделать и «Лига справедливости Америки»: спуститься на самое дно телевизионных 90-х. Единственное, что скрашивает этот необязательный супергеройский капустник, обаятельные артисты: не зря же кинокритики окрестили фильм «„Друзьями“ со сверхспособностями». Своей непосредственностью и (подчас) глупостью вигиланты похожи на Монику, Росса, Чендлера, Рейчел, Фиби и Джоуи. Вместе с тем они также похожи на персонажей отечественного сериала «Реальные пацаны» — за счет имитационных вставок-интервью с ними. Жаль, Колян и Вован не зашли.
Лига справедливости из «Тайн Смолвиля»
Состав: Зеленая стрела, Киборг, Импульс/Флэш и Кларк Кент (Супермен)
Изначально создатели славного, но несколько затянутого (из‑за чего его название стало терять всякий смысл, ведь действие все большое происходило не в Смолвиле, а в Метрополисе) сериала «Тайны Смолвиля» неукоснительно следовали правилу «Никаких лосин и никаких полетов». Связано это было с тем, что бюджет шоу, рассказывающего про юные годы Супермена, не мог позволить себе киношные спецэффекты. Поэтому его авторы отдали предпочтение лучшей проработке сюжета, а Кларк Кент (Том Уэллинг) носил свои знаменитые цвета в стиле casual (красная куртка, синяя толстовка и синие джинсы). Однако с каждым годом росла не только популярность сериала, но и его бюджет, поэтому к шестому сезону (вышедшему уже не на The WB, а на сменившем его The CW) в «Смолвиле» стало не только больше компьютерной графики, но и ряженых супергероев.
Сезон начинается довольно бодро: завладевший телом Лекса Лютора (Майкл Розенбаум) генерал Зод (Каллум Блю) заточает Кларка в фантомную зону, а сам в это время начинает осуществлять свой коварный план по превращению Земли в Криптон. Кларку удается сбежать из ловушки и остановить Зода, но вместе с ним на планете также оказываются шестеро заключенных из фантомной зоны. Также в Метрополис прибывает «золотой мальчик» Оливер Квин (Джастин Хартли), который на поверку оказывается не только сыном богатых родителей, но и современной инкарнацией Робин Гуда — Зеленой Стрелой (про взрослую версию этого персонажа на «Сидабе» потом выйдет одноименный сериал, который положит начало телевизионной вселенной DC под названием Arrowverse). Квин закрутит роман с пробующей свои силы в журналистике Лоис Лейн (Эрика Дюранс), а чтобы остановить опыты Лютора над людьми со сверхспособностями, создаст протоверсию Лиги справедливости, в которую войдут Аквамен (Алан Ритчсон), Киборг (Ли Томпсон Янг), Импульс/Флэш (Кайл Голлнер) и Кларк. Из‑за того, что всем ее участникам на тот момент было не больше 30, а по сюжету и того меньше, объединение героев больше похоже не на конвенциональную Лигу, а скорее на юных Титанов.
Собственно, большая часть сезона посвящена тому, как Кент разрывается между бытовыми проблемами, поиском заключенных из фантомной зоны и Лигой, в то время как его бывшая возлюбленная Лана Лэнг (Кристин Кройк) беременеет от его заклятого врага Лекса Лютора, работающая в газете «Дейли Планет» подруга Хлоя Салливан (Эллисон Мак) начинает встречаться с фоторепортером Джимми Олсеном (Аарон Эшмор), а мама (Аннетт О’Тул) примеряет на себе роль сенаторки.
В общем, сезон перегружен событиями, филлерами, пасхалками (помимо Лиги справедливости, «людей-кротов» и аллюзий на «Привидение», будет камео Линды Чудо-женщины Картер, Дейва Баутисты и Тори Спеллинг), однако, несмотря на все это (и в отличие от современных супергеройских шоу «Сидаба»), «Смолвиль» может похвастаться действительно качественной драматургией, мультижанровой структурой. Взаимоотношения между героями в сериале выстраиваются крайне кропотливо, местная подростковая Лига справедливости, пока называющая себя просто Справедливость, дает жару (особенно выделяется Флэш, впрочем, Киборг и Аквамен тоже не отстают). Где‑то на экваторе сезона есть совершенно выдающаяся серия, параноидальный хоррор с тревожным закадровым гудением, в котором Кларк, как Легион, оказывается заперт в психбольнице а-ля «Пролетая над гнездом кукушки» (под занавес будет еще черно-белая стилизация под нуар «Большой сон»). Все это, разумеется, не случайно, ведь одним из ведущих сценаристов и продюсеров сезона был Стивен С.ДеНайт, будущий шоураннер «Сорвиголовы».
В завершение скажем, что у Кларка Кента все сложилось хорошо (в недавнем кроссовере «Кризис на бесконечных землях» нам показали, что он не только женился и обзавелся детьми, но и отказался от своих сил), а вот у актрисы Эллисон Мак, сыгравшей его подружку, — не очень. Оказывается, сразу после сериала она тоже угодила в своего рода «фантомную зону» — секс-культ, для которого вербовала девушек в качестве секс-рабынь.
«Лига справедливости: Кризис двух миров»: супергерои встречают своих доппельгангеров
Состав: Лекс Лютор, Джестер, обезьянка Харли и другие безымянные герои
Известно, что мультфильмы по комиксам DC лучше, чем фильмы, в том числе потому, что аниматоры не боятся экспериментировать с формой и содержанием. Возьмем, скажем, «Кризис двух миров», который задумывался как сиквел мультсериала «Лига справедливости: Без границ», но в итоге вылился в самостоятельный проект с сюжетом, позаимствованным из комиксов «Кризис на Земле-ТРИ!» Гарднера Фокса и графического романа «ЛСА: Земля-2» Гранта Моррисона.
Все начинается с того, что в параллельной реальности Лекс Лютор и Джестер (положительная версия Джокера) крадут у организации под названием «Преступный синдикат» устройство под названием «Квантовый триггер», с помощью которого Лекс переносится на Землю. Там члены Лиги справедливости сперва принимают его за знакомого им злодея, но Супермену с помощью рентгеновского зрения удается установить, что это не Лютор, а его двойник, потому что внутренности пришельца расположены зеркально. Выясняется, что добрый Лекс — лидер и единственный выживший участник Лиги справедливости в своем мире. Чтобы спасти его Землю, Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина, Зеленый фонарь, Флэш и Марсианский охотник отправляются в параллельное измерение, где им предстоит сразиться с «Преступным синдикатом», — иначе говоря, со своими злыми двойниками: Ультраменом, Оулменом, Супервумен, Кольцом силы, Джонни Квиком и др.
На альтернативной Земле выясняется масса занятных подробностей: например, подружку Джестера тоже зовут Харли, но она обезьянка, а «Синдикат» возглавляют главы преступных семей, которые своих самых верных приспешников (мейдменов) награждают сверхспособностями (первым делом в глаза, конечно, бросается перекаченный Джимми Олсен, из фоторепортера превратившийся в телохранителя Ультрамена). Эта игра с видоизмененными архетипами выглядит остроумно и за полтора часа не успевает надоесть, главным образом за счет увлекательного сюжета, который так же стремительно, как Флэш, несется к развязке — и в котором немаловажную, а то и решающую роль сыграют Оулмен и Джонни Квик.
«Лига справедливости: Боги и монстры»: всего лишь люди
Состав: Супермен (Эрнан Герра), Чудо-женщина (Бекка) и Бэтмен (Кирк Лэнгстром)
Еще одна Лига справедливости, не похожая на остальные. По сюжету ее деятельность вызывает такие же вопросы, как и деятельность Мстителей в «Первом мстителе: Противостояние». Многим не нравятся методы супергероев, их грубая сила, даром что это не привычные Супермен, Чудо-женщина и Бэтмен, а их альтернативные версии из параллельной вселенной. Скажем, Человека из стали в мультфильме зовут Эрнан Герра — и он сын не Джор-Эла, а его заклятого врага, генерала Зода (поскольку на Земле мальчика приютила семья мексиканских фермеров-мигрантов, можно сказать, что Кал-Эл здесь во всех смыслах «чужой»). Чудо-женщина не принцесса амазонок Диана с острова Темискира, а воительница Бекка с другой планеты. Что касается Бэтмена, доктора Кирка Лэнгстрома, то он больше похож не на Брюса Уэйна, а на Морбиуса, потому что он не просто Человек — летучая мышь, а настоящий вампир.
Сюжетная спираль этой лихо закрученной истории начинает раскручиваться после жесточайшего убийства трех известных ученых, среди которых был Сайлас Стоун и его маленький сын Виктор, которому в этом мире не суждено стать Киборгом. Поскольку все подозрения сразу падают на Лигу, президентша США Аманда Уоллер (в другой реальности глава «Отряда самоубийц») просит их помочь с расследованием, которое будет обрастать все большим количеством трупов.
Мультфильм неспроста носит подзаголовок «Боги и монстры»: эта история про то, что одних сверхспособности превращают в супергероев, а других — в чудовищ (при этом конечный выбор все-таки остается за людьми, как в случае Супермена, который решает, что его прошлое, его гены не должны определять то, кем он сам хочет быть). Любой канон нуждается в ревизии — и картина Сэма Лю мастерски деконструирует и очищает его, предлагая посмотреть на привычных персонажей под непривычным, свежим углом. Находит новую оптику на территории, которая казалась выжженной дотла бесконечно повторяющимся супергеройским эпосом.
Ничего особенного, просто Темная Лига справедливости
Состав: Бэтмен, Джон Константин, Затанна, Мертвец, Черная Орхидея, Этриган и Болотная тварь
Одновременно с кинотеатральной «Лигой справедливости» Зака Снайдера и Джосса Уидона в 2017 году на малых экранах вышла «Темная Лига справедливости» про команду супергеров, обладающих волшебными силами (солирует в ней ливерпульский маг Джон Константин, памятный по чудесному фильму с Киану Ривзом и сериалу с Мэттом Райаном, который озвучивает и анимационную версию персонажа). По сюжету в Метрополисе, Готэм-Сити и Вашингтоне происходит череда убийств, которые связывают с демонами. Ведущий расследование Бэтмен объединяется с волшебницей Затанной, Бостоном Брэндом по прозвищу Мертвец и Константином, чтобы найти виновных (позже к ним еще присоединится Черная Орхидея). Помимо этого, в мультфильме появится демон Этриган, Феликс Фауст, Болотная тварь и кто только не.
У «Темной Лиги справедливости» чрезвычайно мутная интрига, которая окажется связана с колдуном по имени Судьба. По большому счету это не супергеройский боевик, а мистический детектив, где найдется место и классической Лиге справедливости, и очень странным делам, и секретным материалам вперемешку с пси-фактором.
Другое дело «Темная Лига справедливости: Война Апоколипса» 2020 года — сиквел «Темной Лиги справедливости» и «Господства Суперменов», у которой достаточного много общего со Снайдеркатом. Это финал, если так можно выразиться, очередной фазы анимационной вселенной DC, которая опередила киношную. На Землю нападает злодей Дарксайд с планеты Апоколипс, Лига справедливости решает дать ему отпор, но битва заканчивается поражением супергероев. Теперь им как‑то нужно все отыграть назад, благо в мире кинокомиксов это не такое уж сложное дело.
Похожим образом события развивались в «Лиге справедливости: Парадокс источника конфликта», в которой Флэш переписал историю: там тоже сталкивались миры, центральные персонажи умирали пачками и никого не было жалко, потому что известно, что супергерои и суперзлодеи никогда не умирают до конца. И в этом кроется главная слабость кинокомиксов. Все это может продолжаться бесконечно (и будет). Поэтому неудивительно, что «Война Апоколипса» заканчивается не апокалипсисом, а, как и «Парадокс источника конфликта», обнулением: очередным флэшпойнтом, очередной попыткой переписать историю. Других финалов для супергероев пока не придумали.