Вышла «Лига справедливости Зака Снайдера», в которой Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина и все остальные объединяются, чтобы спасти Землю. По такому случаю Евгений Ткачев нашел еще пять Лиг справедливости, кардинально отличающихся от каноничной.

«Лига справедливости Америки»: реальные пацаны (и пара девчонок) Состав: Марсианский охотник, Зеленый фонарь, Атом, Флэш, Огонь и Лед

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Телефильм 1997 года и неудавшийся пилот для сериала на CBS, о котором предпочитают не вспоминать. Завязка следующая: город Нью-Метро терроризирует злодей по имени Метеоролог, который насылает на жителей различные стихийные бедствия. Ему противостоит не совсем привычная (и даже довольно инклюзивная для 90-х за счет темнокожей участницы) Лига справедливости в лице Зеленого фонаря (Мэттью Сеттл), Атома (Джон Кассир), Огня (Мишель Херд), Флэша (Кенни Джонстон) и Марсианского охотника, Дж’онна Дж’онзза (Дэвид Огден Стирс), который верховодит этой стайкой вигилантов в потешных, чего уж там, костюмах. Вскоре к ним еще присоединится сотрудница Метеорологического института Ино — Тори Олафсдоттер (Кимберли Оджа), которая из‑за неудачно пролитой на секретное устройство воды превратится в супергероиню по имени Лед, умеющую замораживать все вокруг. Босса Тори, к слову, играет Мигель Феррер («Твин Пикс») — и то, что он главный злодей, становится понятно буквально при первом его появлении на экране. Но то ли супергерои не смотрели кинговское «Противостояние» на том же CBS, то ли посчитали, что Феррер-злодей — это как‑то слишком очевидно, в общем, они ловят Метеоролога полтора часа, за которые мы успеем увидеть: 1) много дешевых спецэффектов и ситкомовских гэгов; 2) супергероев, больше похожих на косплееров с «Комик-Кона», а не на борцов с преступностью; и 3) настоящий инопланетный космический корабль, спрятанный под водой. Кстати, чтобы попасть в него, нужно спуститься на океаническое дно. То же, впрочем, предлагает сделать и «Лига справедливости Америки»: спуститься на самое дно телевизионных 90-х . Единственное, что скрашивает этот необязательный супергеройский капустник, обаятельные артисты: не зря же кинокритики окрестили фильм «„Друзьями“ со сверхспособностями». Своей непосредственностью и (подчас) глупостью вигиланты похожи на Монику, Росса, Чендлера, Рейчел, Фиби и Джоуи. Вместе с тем они также похожи на персонажей отечественного сериала «Реальные пацаны» — за счет имитационных вставок-интервью с ними. Жаль, Колян и Вован не зашли.

Лига справедливости из «Тайн Смолвиля» Состав: Зеленая стрела, Киборг, Импульс/Флэш и Кларк Кент (Супермен)

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Изначально создатели славного, но несколько затянутого (из‑за чего его название стало терять всякий смысл, ведь действие все большое происходило не в Смолвиле, а в Метрополисе) сериала «Тайны Смолвиля» неукоснительно следовали правилу «Никаких лосин и никаких полетов». Связано это было с тем, что бюджет шоу, рассказывающего про юные годы Супермена, не мог позволить себе киношные спецэффекты. Поэтому его авторы отдали предпочтение лучшей проработке сюжета, а Кларк Кент (Том Уэллинг) носил свои знаменитые цвета в стиле casual (красная куртка, синяя толстовка и синие джинсы). Однако с каждым годом росла не только популярность сериала, но и его бюджет, поэтому к шестому сезону (вышедшему уже не на The WB, а на сменившем его The CW) в «Смолвиле» стало не только больше компьютерной графики, но и ряженых супергероев. Сезон начинается довольно бодро: завладевший телом Лекса Лютора (Майкл Розенбаум) генерал Зод (Каллум Блю) заточает Кларка в фантомную зону, а сам в это время начинает осуществлять свой коварный план по превращению Земли в Криптон. Кларку удается сбежать из ловушки и остановить Зода, но вместе с ним на планете также оказываются шестеро заключенных из фантомной зоны. Также в Метрополис прибывает «золотой мальчик» Оливер Квин (Джастин Хартли), который на поверку оказывается не только сыном богатых родителей, но и современной инкарнацией Робин Гуда — Зеленой Стрелой (про взрослую версию этого персонажа на «Сидабе» потом выйдет одноименный сериал, который положит начало телевизионной вселенной DC под названием Arrowverse). Квин закрутит роман с пробующей свои силы в журналистике Лоис Лейн (Эрика Дюранс), а чтобы остановить опыты Лютора над людьми со сверхспособностями, создаст протоверсию Лиги справедливости, в которую войдут Аквамен (Алан Ритчсон), Киборг (Ли Томпсон Янг), Импульс/Флэш (Кайл Голлнер) и Кларк. Из‑за того, что всем ее участникам на тот момент было не больше 30, а по сюжету и того меньше, объединение героев больше похоже не на конвенциональную Лигу, а скорее на юных Титанов. Собственно, большая часть сезона посвящена тому, как Кент разрывается между бытовыми проблемами, поиском заключенных из фантомной зоны и Лигой, в то время как его бывшая возлюбленная Лана Лэнг (Кристин Кройк) беременеет от его заклятого врага Лекса Лютора, работающая в газете «Дейли Планет» подруга Хлоя Салливан (Эллисон Мак) начинает встречаться с фоторепортером Джимми Олсеном (Аарон Эшмор), а мама (Аннетт О’Тул) примеряет на себе роль сенаторки. В общем, сезон перегружен событиями, филлерами, пасхалками (помимо Лиги справедливости, «людей-кротов» и аллюзий на «Привидение», будет камео Линды Чудо-женщины Картер, Дейва Баутисты и Тори Спеллинг), однако, несмотря на все это (и в отличие от современных супергеройских шоу «Сидаба»), «Смолвиль» может похвастаться действительно качественной драматургией, мультижанровой структурой. Взаимоотношения между героями в сериале выстраиваются крайне кропотливо, местная подростковая Лига справедливости, пока называющая себя просто Справедливость , дает жару (особенно выделяется Флэш, впрочем, Киборг и Аквамен тоже не отстают). Где‑то на экваторе сезона есть совершенно выдающаяся серия, параноидальный хоррор с тревожным закадровым гудением, в котором Кларк, как Легион, оказывается заперт в психбольнице а-ля «Пролетая над гнездом кукушки» (под занавес будет еще черно-белая стилизация под нуар «Большой сон»). Все это, разумеется, не случайно, ведь одним из ведущих сценаристов и продюсеров сезона был Стивен С.ДеНайт, будущий шоураннер «Сорвиголовы». В завершение скажем, что у Кларка Кента все сложилось хорошо (в недавнем кроссовере «Кризис на бесконечных землях» нам показали, что он не только женился и обзавелся детьми, но и отказался от своих сил), а вот у актрисы Эллисон Мак, сыгравшей его подружку, — не очень. Оказывается, сразу после сериала она тоже угодила в своего рода «фантомную зону» — секс-культ, для которого вербовала девушек в качестве секс-рабынь.

«Лига справедливости: Кризис двух миров»: супергерои встречают своих доппельгангеров Состав: Лекс Лютор, Джестер, обезьянка Харли и другие безымянные герои

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Известно, что мультфильмы по комиксам DC лучше, чем фильмы, в том числе потому, что аниматоры не боятся экспериментировать с формой и содержанием. Возьмем, скажем, «Кризис двух миров», который задумывался как сиквел мультсериала «Лига справедливости: Без границ», но в итоге вылился в самостоятельный проект с сюжетом, позаимствованным из комиксов «Кризис на Земле-ТРИ!» Гарднера Фокса и графического романа «ЛСА: Земля-2» Гранта Моррисона. Все начинается с того, что в параллельной реальности Лекс Лютор и Джестер (положительная версия Джокера) крадут у организации под названием «Преступный синдикат» устройство под названием «Квантовый триггер», с помощью которого Лекс переносится на Землю. Там члены Лиги справедливости сперва принимают его за знакомого им злодея, но Супермену с помощью рентгеновского зрения удается установить, что это не Лютор, а его двойник, потому что внутренности пришельца расположены зеркально. Выясняется, что добрый Лекс — лидер и единственный выживший участник Лиги справедливости в своем мире. Чтобы спасти его Землю, Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина, Зеленый фонарь, Флэш и Марсианский охотник отправляются в параллельное измерение, где им предстоит сразиться с «Преступным синдикатом», — иначе говоря, со своими злыми двойниками: Ультраменом, Оулменом, Супервумен, Кольцом силы, Джонни Квиком и др. На альтернативной Земле выясняется масса занятных подробностей: например, подружку Джестера тоже зовут Харли, но она обезьянка, а «Синдикат» возглавляют главы преступных семей, которые своих самых верных приспешников (мейдменов) награждают сверхспособностями (первым делом в глаза, конечно, бросается перекаченный Джимми Олсен, из фоторепортера превратившийся в телохранителя Ультрамена). Эта игра с видоизмененными архетипами выглядит остроумно и за полтора часа не успевает надоесть, главным образом за счет увлекательного сюжета, который так же стремительно, как Флэш, несется к развязке — и в котором немаловажную, а то и решающую роль сыграют Оулмен и Джонни Квик. «Лига справедливости: Боги и монстры»: всего лишь люди Состав: Супермен (Эрнан Герра), Чудо-женщина (Бекка) и Бэтмен (Кирк Лэнгстром)

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Еще одна Лига справедливости, не похожая на остальные. По сюжету ее деятельность вызывает такие же вопросы, как и деятельность Мстителей в «Первом мстителе: Противостояние». Многим не нравятся методы супергероев, их грубая сила, даром что это не привычные Супермен, Чудо-женщина и Бэтмен, а их альтернативные версии из параллельной вселенной . Скажем, Человека из стали в мультфильме зовут Эрнан Герра — и он сын не Джор-Эла, а его заклятого врага, генерала Зода (поскольку на Земле мальчика приютила семья мексиканских фермеров-мигрантов, можно сказать, что Кал-Эл здесь во всех смыслах «чужой»). Чудо-женщина не принцесса амазонок Диана с острова Темискира, а воительница Бекка с другой планеты. Что касается Бэтмена, доктора Кирка Лэнгстрома, то он больше похож не на Брюса Уэйна, а на Морбиуса, потому что он не просто Человек — летучая мышь, а настоящий вампир. Сюжетная спираль этой лихо закрученной истории начинает раскручиваться после жесточайшего убийства трех известных ученых, среди которых был Сайлас Стоун и его маленький сын Виктор, которому в этом мире не суждено стать Киборгом. Поскольку все подозрения сразу падают на Лигу, президентша США Аманда Уоллер (в другой реальности глава «Отряда самоубийц») просит их помочь с расследованием, которое будет обрастать все большим количеством трупов. Мультфильм неспроста носит подзаголовок «Боги и монстры»: эта история про то, что одних сверхспособности превращают в супергероев, а других — в чудовищ (при этом конечный выбор все-таки остается за людьми, как в случае Супермена, который решает, что его прошлое, его гены не должны определять то, кем он сам хочет быть). Любой канон нуждается в ревизии — и картина Сэма Лю мастерски деконструирует и очищает его, предлагая посмотреть на привычных персонажей под непривычным, свежим углом. Находит новую оптику на территории, которая казалась выжженной дотла бесконечно повторяющимся супергеройским эпосом.

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Ничего особенного, просто Темная Лига справедливости Состав: Бэтмен, Джон Константин, Затанна, Мертвец, Черная Орхидея, Этриган и Болотная тварь

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