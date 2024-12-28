Умер рэпер OG Maco

Американский рэпер OG Maco умер в возрасте 32 лет, пишет Deadline. Две недели назад артиста нашли с огнестрельным ранением после попытки суицида.
О смерти музыканта, настоящее имя которого Бенедикт Чиаджулам Ихесиба-младший, объявила его семья. «С тяжелым сердцем мы делимся душераздирающей новостью о кончине нашего любимого Бена, известного миру как OG Maco», — написали родственники рэпера.
Ранее AllHipHop сообщал, что музыкант был найден без сознания в своем доме 12 декабря и все это время находился на аппарате жизнеобеспечения.
Мако родился в Колледж-Парке, штат Джорджия. Он впервые появился на рэп-сцене в 2014 году, а его дебютный сингл U Guessed It с участием 2 Chainz стал его прорывным хитом.
Рост славы Мако был прерван в 2016 году, когда он попал в автомобильную аварию. В 2019 году он рассказал, что страдает от некротического фасциита — болезни, которая поразила его лицо и кожу головы.