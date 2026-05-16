Артистов Большого театра раскритиковали за фотосессию с парализованным лебедем

В соцсетях обсуждают фотосессию артистов Большого театра Артема Овчаренко и Анны Тихомировой с лебедем по кличке Кефирчик. Пользователи обвиняют участников съемки в эксплуатации травмированной птицы.
Поводом для обсуждения стал рилс* блогерши Полины Мохиной (@xaxaxaxaxaaxaxaxaxaxa). Она считает неэтичным использовать на фотосессиях птицу, которая «не может ходить, не может летать, не может ничего сказать».
«Лебеди ― высокоинтеллектуальные птицы, которые могут жить до 40 лет, которые выбирают одного партнера на всю жизнь, у которых есть язык, они могут распознавать лица и очень бережно относятся к своей территории. Любое прикосновение, переезд, вспышки фотокамер для птицы — огромный стресс», ― сказала Мохина.
По ее мнению, если человек спас птицу, это не дает ему право «эксплуатировать ее до конца жизни». Блогерша призвала найти владельца Кефирчика и передать лебедя в специализированный приют.
Мохина раскритиковала не только артистов Большого, но и других участников съемок с травмированным лебедем. В соцсетях можно найти около десятка фотосессий с Кефирчиком. В некоторых постах отмечается, что птица во время съемки не боялась прикосновений, выглядела спокойной, и ее сопровождал куратор.
Рилс Мохиной набрал более 200 тыс. просмотров и около 28 тыс. лайков менее чем за сутки. В комментариях многие поддерживают автора видео. Они пишут, что животные «не реквизит», сравнивают съемку с фотосессиями с тигрятами, кроликами и утятами, а также призывают жаловаться на жестокое обращение с животными. Часть комментаторов отмечает аккаунт Большого театра и просит руководство «принять меры».
Некоторые пользователи указывают, что в 2026 году для таких кадров можно использовать нейросети или монтаж, не привлекая живое животное. В то же время в обсуждении есть и другая позиция: несколько комментаторов пишут, что содержание травмированной птицы требует больших затрат, а без человека она не смогла бы выжить.
«Афиша Daily» выяснила, что Кефирчик живет на «Экзотик ферме» в Одинцово Московской области. Ее руководитель Игорь Дубов рассказал нам, что лебедь не парализован, а после лечения у него «остались сложности с движением», из-за которых птицу нельзя выпустить в дикую природу. При этом, по словам Дубова, Кефирчик «проживет очень долго в таком виде, и он не испытывает стресса при контакте и съемках».
Глава «Экзотик фермы» уточнил, что лебедя принесли к ним после аварии шесть лет назад. Последние пять лет животное участвует в съемках. Дубов утверждает, что птица изначально не была дикой: лебедь сбежал из питомника и влетел в грузовик, «видимо, по касательной», что позволило ему выжить.
Руководитель фермы признал, что лебеди в целом плохо подходят для съемок. «Людей можно понять. Как правило, лебеди испытывают стресс при контакте, и другая птица от таких съемок может погибнуть. Но крайне редко бывают исключения, как с Кефирчиком», — отметил он.
Дубов добавил, что после рентгенов и осмотров специалисты решили, что Кефирчик может контактировать с людьми. По его словам, лебедь, испытывающий стресс, обычно активно защищается — шипит и дерется с теми, кто приближается. Кефирчик, как утверждает руководитель фермы, так себя не ведет.
Сейчас, по словам Дубова, съемки с Кефирчиком проходят «один, может, два раза в месяц», а иногда их не бывает и больше месяца. Он также рассказал, что в этом году у лебедя появилось 20 птенцов, а его самку на съемки не возят: она здорова, и на ферме не хотят подвергать ее стрессу.
