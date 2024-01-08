Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт

На сайте Швейцарской высшей технической школы Цюриха, в которой работал Вирт профессором с 1968 по 1999 год, появился некролог. «В лице Никлауса Вирта ETH Zurich потерял великого человека, который не только провел новаторскую работу в области разработки языков программирования, но и был одним из отцов-основателей компьютерных наук в Швейцарии и в ETH», — заявил президент школы Жоэль Месо.