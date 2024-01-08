Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт

Умер швейцарский ученый в сфере информатики, лауреат премии Тьюринга, создатель нескольких языков программирования, в том числе Pascal, Никлаус Вирт. Ему было 88 лет.
На сайте Швейцарской высшей технической школы Цюриха, в которой работал Вирт профессором с 1968 по 1999 год, появился некролог. «В лице Никлауса Вирта ETH Zurich потерял великого человека, который не только провел новаторскую работу в области разработки языков программирования, но и был одним из отцов-основателей компьютерных наук в Швейцарии и в ETH», — заявил президент школы Жоэль Месо.
Ученый скончался 1 января в кругу семьи. Похороны намечены на 11 января.
Наиболее известная его разработка — Pascal, который был создан в 1970 году и оказал огромное влияние на область программирования, а также лег в основу многих других языков программирования. Премию Тьюринга ученый получил в 1984 году.