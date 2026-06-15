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На фестивале «Дни Voices» состоится российская премьера «Электрического поцелуя» Пьера Сальвадори

Афиша Daily
Фото: Canal+

В Череповце и Вологде с 2 по 5 июля пройдет фестиваль «Дни Voices». На нем представят новые картины европейских и российских режиссеров, рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия.

Фильмом открытия киносмотра станет лента французского режиссера Пьера Сальвадори «Электрический поцелуй», показанная в мае на Каннском кинофестивале. В России работу покажут впервые. Она расскажет о художнике, который в Париже 1920-х годов пытается пережить потерю любимой, и его новой музе.

В программу «Европейский экспресс» войдут абсурдистская картина «Курочка. Пух и прах» венгра Дьердя Пальфи, «Грация» итальянца Паоло Соррентино и экранизация романа «Посторонний» Альбера Камю от режиссера Франсуа Озона.

На фестивале покажут также короткие метры: «Четверицу» Егора Шевченко, «Бессонницу» Артема Сенковского и Ксении Гаун, «Тем летом я поступил» Александра Белова, «Счастья тебе, человек» Ирины Большовой, «Игру в прятки» Амета Савенко.

Фильмом закрытия «Дней Voices» будет обновленная версия «Ветки сирени» Павла Лунгина. Фантазия о Сергее Рахманинове снята почти 20 лет назад, но так и не получила широкого проката.

Кроме того, гостей события ждут спецпоказы фильмов Романа Михайлова «Песни джиннов» и «Пока небо смотрит» и созданной для «ГЭС-2» ленты «Земля и небо» Славы Федорова. На фестивале можно будет посмотреть также шедевры немецкого экспрессионизма: «Носферату: Симфония ужаса» Фридриха Мурнау и «Руки Орлака» Роберта Вине в живом музыкальном сопровождении пианиста Филиппа Чельцова.

Наконец, в Вологодской области состоится мини-ретроспектива анимационных работ трехкратного номинанта на премию «Оскар» Константина Бронзита. В программе будут «На краю земли», «Уборная история — любовная история», «Мы не можем жить без космоса», «Он не может жить без космоса», «Три сестры» и «На выброс».

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