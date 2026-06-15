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Пикник Афиши х Сбер раскрыл имя специального гостя

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: предоставлено артистом

Специальным гостем Пикника Афиши х Сбер станет Дмитрий Маликов. Он выступит 20 июня на главной сцене фестиваля в музее-заповеднике «Коломенское». Вместе с певцом зрители исполнят хором «Звезда моя далекая» и «Ты одна, ты такая».

Кроме Маликова, в лайнапе Пикника заявлены более 50 артистов. Хедлайнерами в этом году станут Feduk, Slava Marlow, Zoloto, ЛСП, Сергей Бобунец из «Смысловых галлюцинаций», OG Buda и Mayot. Зрителей ждет первое за 28 лет выступление группы «Браво» и Валерия Сюткина, а еще большой камбэк дуэта Мальбэк х Сюзанна.

На сценах «Коломенского» также выступят Элли на маковом поле, Passmurny, «Hehehe/Хихихи», «Озера», «Стоунд», RSAC, «Станция метро Горьковская» и другие музыканты.

В программе фестиваля запланированы несколько шоукейсов. Команда «Афиши Daily» представит сцену «Заря» с молодыми артистами, среди которых «Академический отпуск», Illo.Trio, Ада, Хацкевич и «Два обреза». Шоукейс FRWRD Music и Carnival Records соберет Markul, Saluki, Куока и других резидентов и друзей лейбла. Продюсер Kito Jempere проведет шоукейс «Тихий ход» с диджей-сетом мягкой электроники.

Помимо музыки, на Пикнике Афиши х Сбер будут фуд-корты, настольные игры, арт-мастерские, спортивные и театральные активности, зоны отдыха и другие развлечения.

Пикник Афиши х Сбер. Москва
Концерт / 20 июня
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