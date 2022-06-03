«Яндекс» без Воложа, Невзоров* с гражданством Украины и другие новости дня

ЕС внес в санкционный список еще 18 юридических и 65 физических лиц из России, включая сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа. Сразу после этого он покинул все посты в компании.

Сергей Собянин приехал в ЛНР, где подписал декларацию об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском. Российская столица поможет восстанавливать социальную и инженерную инфраструктуру двух центров народных республик.

Что там вокруг и внутри Беларуси. Польша построила 120 километров стены на границе с республикой из-за потока нелегальных мигрантов, а Александр Лукашенко тем временем посчитал возможным передать осужденную россиянку Софью Сапегу на родину.

Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство Александру Невзорову* и его супруге Лидии «за выдающиеся заслуги» перед страной. Журналист поблагодарил украинцев, что ему позволили занять среди них место.

Сегодня появились сообщения, что бывшие рестораны McDonald’s будут называться «Доминис». Однако в пресс-службе это опровергли — «новое название еще в разработке».

Сеть отелей Marriott уйдет из России из-за новых санкций США и ЕС, которые «сделали невозможной» работу в стране. В компании отметили, что после 25 лет на российском рынке это будет непросто.

Количество рекламных контрактов у крупных блогеров в России с марта сократилось на 50%, выяснил «Коммерсант». Число запросов на рекламу у них тоже не росло.

Центр Помпиду убрал из залов подаренные благотворительным фондом Владимира Потанина произведения искусства. Речь идет о коллекции из более чем 370 работ 65 авторов, среди которых Илья Кабаков, Эрик Булатов, Андрей Монастырский и Тимур Новиков.

14 художников превратили свои детские рисунки в коллекцию NFT. Все вырученные средства от ее продажи будут направлены в благотворительный фонд «Подари жизнь».

Кого послушать сегодня. Дора выпустила альбом «Miss», Post Malone — «Twelve Carat Toothache», Shortparis — EP «Зов озера», а Федук и Anikv записали сингл «Зонт».

Этим летом соавторы «Криминального чтива» Квентин Тарантино и Роджер Эйвери запустят подкаст «Видеоархив», названный в честь их старой работы в пункте кинопроката. Они будут делать «то же самое, что и тогда: страстно обсуждать фильмы на VHS».

Ума Турман присоединилась к актерскому составу грядущего ромкома «Красный, белый и королевский синий». Ей досталась роль президента США Эллен Клермонт.

* Александр Невзоров внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.