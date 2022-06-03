14 художников превратили свои детские рисунки в коллекцию NFT-работ — все вырученные средства от ее продажи будут направлены в благотворительный фонд «Подари жизнь». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы, агентство World Art Fragment .

Авторы инициативы называют ее особенностью объединение представителей классического современного искусства (первая семерка в списке) с художниками, работающими только в цифровом пространстве.

На NFT-площадке Rarible откроется возможность купить произведения, каждый лот будет выпущен тиражом в семь экземпляров. Организаторы не называют конкретный срок, но сообщают, что приобрести работы можно будет «в ближайшее время». Офлайн-презентация состоится в Москве в рамках выставки цифрового искусства ArtTech.

NFT — запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

В качестве NFT можно продавать фильмы, картины, мемы, клипы, фотосессии, песни, цифровые модели зданий, часы, твиты и статьи. Подробнее об NFT-индустрии «Афиша Daily» писала здесь.