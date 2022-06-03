14 художников превратили свои детские рисунки в коллекцию NFT-работ — все вырученные средства от ее продажи будут направлены в благотворительный фонд «Подари жизнь». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы, агентство World Art Fragment .
Участники проекта — Лаврентий Бруни, Вова Перкин, Миша Бурый, Сергей Рожин, Василий Слонов, Паруйр Давтян, Дмитрий Шабалин, Даниил Зуев, Олег Сороко, Lucy Eightowls, Ovcharka, Yana Tark, Sasshhaaart, Frm46.
Авторы инициативы называют ее особенностью объединение представителей классического современного искусства (первая семерка в списке) с художниками, работающими только в цифровом пространстве.
На NFT-площадке Rarible откроется возможность купить произведения, каждый лот будет выпущен тиражом в семь экземпляров. Организаторы не называют конкретный срок, но сообщают, что приобрести работы можно будет «в ближайшее время». Офлайн-презентация состоится в Москве в рамках выставки цифрового искусства ArtTech.
NFT — запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.
В качестве NFT можно продавать фильмы, картины, мемы, клипы, фотосессии, песни, цифровые модели зданий, часы, твиты и статьи. Подробнее об NFT-индустрии «Афиша Daily» писала здесь.