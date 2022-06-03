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Москва и Луганск стали побратимами. Российская столица поможет восстанавливать Донецк и Луганск

Семён Гудошников
Сегодня в 18:36

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Луганск. Вместе с главой луганской администрации Манолисом Пилавовым он подписал декларацию об установлении побратимских связей между городами.

Собянин заявил, что Москва окажет гуманитарную помощь по восстановлению социальной и инженерной инфраструктуры Донецка и Луганска. «Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной мирной жизни», — цитирует его слова ТАСС.

Московский мэр пояснил, что речь о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей и уличной дорожной сети. Также города договорились сотрудничать в науке и технологиях, транспорте, инфраструктуре, ИТ, социальной защите населения, здравоохранении, образовании, спорте, туризме и охране окружающей среды.

1500 человек и 500 единиц техники, предоставленных Москвой, уже работают на восстановлении ряда объектов Луганска. Среди них школы, водоводы и теплотрассы. Собянин поблагодарил рабочих.

Источник РБК сообщал, что средства на восстановление инфраструктуры Донецка и Луганска будут выделяться из бюджета Москвы.

Ранее об установлении побратимских связей договорились Петербург и Мариуполь. Петербургская администрация также будет оказывать помощь в восстановлении Мариуполя. Города договорились наладить контакты в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры и других.

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