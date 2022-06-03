Аркадий Волож покидает «Яндекс» после введения против него персональных санкций ЕС

Аркадий Волож покидает пост генерального директора и выходит из совета директоров «Яндекса». Об этом сообщила пресс-служба группы компаний.

Также Волож больше не будет занимать руководящие должности в международных дочерних структурах «Яндекса». Это произошло после включения Воложа в санкционный список Евросоюза.

Через семейный траст Волож владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической долей Yandex N.V. Таким образом, он не является контролирующим акционером, и персональные санкции в отношении него не распространяются на Yandex N.V. и его дочерние структуры, пояснили в компании.

По решению Воложа семейный траст на время действия санкций не будет принимать его указания относительно того, как голосовать этими акциями, отметили в «Яндексе». При голосовании он будет действовать согласно рекомендациям совета директоров. Сам совет директоров группы компаний продолжает функционировать в обычном режиме, добавили в «Яндексе».

«Я считаю решение комиссии нелогичным. Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы компании и всех наших акционеров. При этом я продолжу помогать компании и ее команде», — прокомментировал Волож.

В «Яндексе» введение санкций против Воложа назвали несправедливым. Там заявили, что ситуация не повлияет на операционную деятельность группы компаний, ее финансовое состояние и взаимодействие с партнерами.

В марте ЕС ввел санкции в отношении управляющего директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна, который затем покинул этот пост. Сама компания под западные санкции не попала.