Центр Помпиду убрал из залов подаренные фондом Потанина произведения искусства

Парижский Центр Помпиду убрал из залов подаренные благотворительным фондом главы «Норникеля» Владимира Потанина произведения искусства. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу музея.

Forbes отмечает, что речь идет о собрании более чем 370 работ 65 авторов. Среди них — Илья Кабаков, Эрик Булатов, Андрей Монастырский, Тимур Новиков и Дмитрий Пригов. Коллекцию фонд Потанина передал центру в 2016 году.

«В настоящий момент, учитывая ситуацию и позицию правительства в отношении фондов русских олигархов, Центр Помпиду приостановил программу фонда Потанина и получение транша будущей осенью», — сообщили в пресс-службе о программе культурного обмена и стажировок «Россия XX–XXI» и пожертвовании фонда в адрес центра.

Forbes указывает, что финальный транш из фонда, который должен был состояться осенью 2022 и также был отменен музеем, мог бы составить 293,8 тыс. евро (порядка 314,2 тыс. долларов США).

В середине мая The Art Newspaper сообщал, что музей отменил пожертвование в размере 586 тыс. евро (около 628,6 тыс. долларов США). По информации издания, с 2016 по 2021 год музей уже получил два взноса общей суммой 1,3 млн евро (примерно 1,4 млн долларов США).