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Центр Помпиду убрал из залов подаренные фондом Потанина произведения искусства

Денис Ламехов
Сегодня в 17:49

Парижский Центр Помпиду убрал из залов подаренные благотворительным фондом главы «Норникеля» Владимира Потанина произведения искусства. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу музея.

Forbes отмечает, что речь идет о собрании более чем 370 работ 65 авторов. Среди них — Илья Кабаков, Эрик Булатов, Андрей Монастырский, Тимур Новиков и Дмитрий Пригов. Коллекцию фонд Потанина передал центру в 2016 году.

«В настоящий момент, учитывая ситуацию и позицию правительства в отношении фондов русских олигархов, Центр Помпиду приостановил программу фонда Потанина и получение транша будущей осенью», — сообщили в пресс-службе о программе культурного обмена и стажировок «Россия XX–XXI» и пожертвовании фонда в адрес центра.

Forbes указывает, что финальный транш из фонда, который должен был состояться осенью 2022 и также был отменен музеем, мог бы составить 293,8 тыс. евро (порядка 314,2 тыс. долларов США).

В середине мая The Art Newspaper сообщал, что музей отменил пожертвование в размере 586 тыс. евро (около 628,6 тыс. долларов США). По информации издания, с 2016 по 2021 год музей уже получил два взноса общей суммой 1,3 млн евро (примерно 1,4 млн долларов США).

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