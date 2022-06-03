«Дождь для всех льет одинаково»: Федук и Anikv выпустили фит «Зонт»

Dose рассказал, что идея трека родилась у него еще за год до знакомства с Федуком. Музыкант снова начал работу над песней после того, как во время одной из студийных сессий он показал ее певцу, и тому она очень понравилась.

«Эта песня о том, что солнце всем светит одинаково, и дождь для всех льет одинаково. Все мы в равной степени чувствуем комфорт и дискомфорт, все мы одинаковые», — рассказал «Афише Daily» о концепции сингла Федук.

В момент записи Федору Инсарову (настоящее имя Федука) и Dose показалось, что песне чего‑то не хватает, и решили пригласить Anikv.

«Я была в Тбилиси, когда Федя кинул мне трек. В тот момент музыка вообще не писалась. Но обычно для фита мне писать легче, чем сольное. Я за день сделала куплет и он отлично встал в песню», — рассказала Anikv. Они записали трек в марте.

Это первый совместный трек артистов. Они планируют выпустить альтернативную версию песни на испанском языке.

В ноябре 2021 года Федук стал героем выпуска «Узнать за 10 секунд.Doc». Артист поделился с нами плейлистом любимых песен и рассказал о Децле, «Короле и Шуте» и Егоре Летове.