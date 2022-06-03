Квентин Тарантино и Роджер Эйвери запустят подкаст «Видеоархив». Это название места их старой работы

Этим летом соавторы «Криминального чтива» Квентин Тарантино и Роджер Эйвери запустят подкаст «Видеоархив», названный в честь пункта кинопроката, где друзья работали до их карьеры в кинопроизводстве. Об этом сообщает AP News.

В аудиошоу киноделы будут пересматривать и обсуждать фильмы из оригинальной библиотеки видеоархивов. Тарантино и Эйвери сказали, что просмотр фильмов в далеком 1983 году стал залогом их дружбы, а любовь к кино — это то, что объединяет их.

«Мы никогда не предполагали, что через 30 лет после совместной работы за прилавком в „Видеоархивах“ мы снова будем вместе делать то же самое, что и тогда: страстно обсуждать фильмы на VHS», — сказали они.

Когда «Видеоархивы» закрылись, Тарантино купил их инвентарь и, по сути, воссоздал магазин у себя дома. Однажды он подсчитал, что это около 8000 видеокассет и DVD-дисков. В подкасте два друга будут говорить обо всем — от «спорных фильмов о Джеймсе Бонде» до удивительных фотографий со съемочных площадок.

Запуском подкаста займется SiriusXM Stitcher. Шоу будет доступно на его платформе и других сервисах.

25 октября должна выйти в США вторая книга Тарантино «Размышления о кино». В ней режиссер порассуждает о «Побеге» и других фильмах 1970-х годов, которые повлияли на него в детстве.