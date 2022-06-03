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Дора выпустила новый альбом «Miss»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:36

Российская исполнительница Дора выпустила новый альбом «Miss». Изначально релиз должен был состояться 25 февраля, но его пришлось перенести.

На пластинке представлено 13 треков, включая ранее опубликованный «Loverboy». В некоторых песнях на фитах можно услышать таких исполнителей, как ЛСП, Мэйби Бэйби и Платина.

Предыдущий альбом Доры — «Боже, храни кьют-рок» — увидел свет в декабре 2020 года. В январе 2021-го вышел клип на главный хит пластинки — «Втюрилась».

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