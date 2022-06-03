Российская исполнительница Дора выпустила новый альбом «Miss». Изначально релиз должен был состояться 25 февраля, но его пришлось перенести.

На пластинке представлено 13 треков, включая ранее опубликованный «Loverboy». В некоторых песнях на фитах можно услышать таких исполнителей, как ЛСП, Мэйби Бэйби и Платина.