Российская исполнительница Дора выпустила новый альбом «Miss». Изначально релиз должен был состояться 25 февраля, но его пришлось перенести.
На пластинке представлено 13 треков, включая ранее опубликованный «Loverboy». В некоторых песнях на фитах можно услышать таких исполнителей, как ЛСП, Мэйби Бэйби и Платина.
Предыдущий альбом Доры — «Боже, храни кьют-рок» — увидел свет в декабре 2020 года. В январе 2021-го вышел клип на главный хит пластинки — «Втюрилась».
Подробности по теме
От школьного зала до «Вечернего Урганта». Как Дора стала звездой женского гитарного попа?