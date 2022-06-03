«Жалко девчонку»: Лукашенко считает возможным передать Софью Сапегу в Россию

Александр Лукашенко считает возможным передать в Россию россиянку Софью Сапегу, приговоренную белорусским судом к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает БелТА.

«Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать», — сказал Лукашенко.

«Она же россиянка. У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая», — добавил он.

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года — она находилась на борту самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. Тогда же был задержан и ее молодой человек Роман Протасевич, бывший главред телеграм-каналов Nexta (позднее признанных в Беларуси террористическими организациями).

В мае 2022-го Гродненский областной суд в Беларуси приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Ее обвиняли в разжигании социальной вражды и незаконном сборе персональных данных. По версии следствия, Сапега вместе с другими людьми, включая иностранцев, создала и администрировала ряд телеграм-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Отчим девушки Сергей Дудич говорил, что Сапега писала прошение о помиловании на имя Лукашенко.