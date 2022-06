Post Malone опубликовал альбом «Twelve Carat Toothache»

Американский хип-хоп-исполнитель Остин Пост, известный как Post Malone, выпустил альбом «Twelve Carat Toothache». Его можно послушать здесь.

В треклист вошли 14 композиций. Среди них — сингл «One Right Now», написанный совместно с The Weekend и увидевший свет в ноябре 2021 года, а также «Cooped Up» с Roddy Ricch, а также представленный на шоу Saturday Night Live трек «Love/Hate Letter to Alcohol» — он был создан с инди-группой Fleet Foxes.

Продюсерами альбома выступили Луи Белл, Брайан Ли (Пост уже работал с ними над предыдущими записями) и сам автор пластинки. Он назвал «Twelve Carat Toothache» самой любимой из всех выпущенных им записей и указал, что она посвящена «двойственному характеру всего». Среди примеров такой дуальности — перекличка в названиях песен «I Like You (A Happier Song)» и «I Cannot Be (A Sadder Song)».