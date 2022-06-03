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Польша построила 120 километров стены на границе с Беларусью

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:06

В Польше возвели уже 10 километров стены на границе с Беларусью. Об этом сообщает ТАСС.

Замглавы МИД Польши Мачей Вонсик подчеркнула, что строительные работы должны будут завершиться до конца месяца.

23 августа 2021 года стало известно, что власти Польши решили построить забор высотой 2,5 метра на границе с Беларусью из‑за потока нелегальных мигрантов.

Поток беженцев в европейские страны заметно увеличился после заявления Александра Лукашенко, что из‑за давления Запада Беларуси стоит задуматься, продолжать ли стране быть барьером на пути нелегальных мигрантов в Европу.

Строительство стены началось 25 января при участии 3 тыс. строителей, которые работали в три смены. Общая длина заграждений должна составить 187 километров. Высоту забора увеличили с 2,5 метров до 5,5.

Вонсик отметила, что поверх конструкции натягивается колючая проволока, а также устанавливаются видеокамеры, датчики движения и тепловизоры.

В 2021 году Польша зарегистрировала больше 41 тыс. попыток нелегального перехода мигрантами польско-белорусской границы.

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