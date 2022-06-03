Shortparis выпустили мини-альбом «Зов озера». Это саундтрек к постановке «Берегите ваши лица»

Петербургская группа Shortparis выпустила мини-альбом «Зов озера» — он выступает в качестве саундтрека к спектаклю Саввы Савельева «Берегите ваши лица» по пьесе Андрея Вознесенского. Пластинку можно послушать здесь.

В EP вошли 6 треков: пять из них написаны на стихи Вознесенского, а «Охота на волков» — на стихи Владимира Высоцкого. Он исполнял эту композицию в оригинальной постановке «Берегите ваши лица» Юрия Любимова, впервые представленной в 1970 году. После трех показов спектакль был запрещен, текст пьесы считался утерянным.

Ранее сообщалось, что музыканты коллектива будут исполнять песни вживую на каждом спектакле. Премьера на сцене «Гоголь-центра» состоялась 12 мая.