Shortparis выпустили мини-альбом «Зов озера». Это саундтрек к постановке «Берегите ваши лица»

Петербургская группа Shortparis выпустила мини-альбом «Зов озера» — он выступает в качестве саундтрека к спектаклю Саввы Савельева «Берегите ваши лица» по пьесе Андрея Вознесенского. Пластинку можно послушать здесь.
В EP вошли 6 треков: пять из них написаны на стихи Вознесенского, а «Охота на волков» — на стихи Владимира Высоцкого. Он исполнял эту композицию в оригинальной постановке «Берегите ваши лица» Юрия Любимова, впервые представленной в 1970 году. После трех показов спектакль был запрещен, текст пьесы считался утерянным.
Ранее сообщалось, что музыканты коллектива будут исполнять песни вживую на каждом спектакле. Премьера на сцене «Гоголь-центра» состоялась 12 мая.
Савва Савельев написал либретто на основе пьесы, добавив в повествование фигуру художника Владислава Мамышева-Монро.
Режиссер рассказывал: «Пьеса Вознесенского — это манифест свободы. Она поднимает вечные вопросы о назначении человека, о его праве быть собой, праве творить. В желании исследовать эти темы есть удивительная параллель между той Таганкой и нашим сегодняшним „Гоголь-центром“. А найти ответы на эти вопросы нам помогает наследие выдающегося художника Влада Мамышева-Монро — свободного человека с тысячью лиц».