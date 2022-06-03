Сеть отелей Marriott уходит из России из‑за санкций

Сеть отелей люксового сегмента Marriott уйдет из России из‑за новых санкций США и ЕС, которые «сделали невозможной» работу в стране. Заявление компании появилось на ее сайте.

Marriott закрыл свой офис в России, приостановил открытие новых отелей и заморозил будущие проекты по развитию отелей и инвестиций в стране еще 10 марта. При этом в компании отметили, что после 25 лет работы на российском рынке уходить будет непросто.

С самого начала российской «спецоперации» Marriott поддерживал сотрудников в России и на Украине. Компания выделила 1 млн долларов на помощь с переселением, питанием и транспортом, а также оказывала медицинскую и юридическую поддержку.

Более 85 гостиниц Marriott предоставляют жилье беженцам из Украины в соседних странах, более 250 человек было нанято в более чем 40 отелях в 15 европейских странах. Также Marriott перевел 2,7 млн долларов в благотворительные организации.

1 июня «Известия» написали о планах Marriott и Hilton о полном уходе из России. Источник издания сказал, что одной из причин такого решения может стать падение трафика: в марте у гостиниц резко упал поток иностранных гостей, которые могут себе позволить номер за 60–100 тыс. рублей в сутки.