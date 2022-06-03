В экс-McDonald’s опровергли, что рестораны будут называться «Доминис»

Бывшие рестораны McDonald’s откроются в России пол новым брендом «Доминис». Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на источник в компании.

McDonald’s объявил об окончательном уходе из России в середине мая. Свой российский бизнес (а это 850 заведений в 62 регионах страны) компания продала новокузнецкому предпринимателю Александру Говору — владельцу компании «Гид», которая управляет 25 ресторанами сети в Сибири.

В конце мая стало известно, что McDonald’s планирует открыться в России под новым брендом 12 июня. Первым, как сообщалось, должен заработать ресторан на Пушкинской в Москве.

Бывшее российское подразделение «Макдоналдс» подавало заявки в Роспатент на регистрацию новых брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». А затем еще трех: «Это он», «Точно он» и «Компас». В пресс-службе «Макдоналдса» говорили, что из них будут выбирать название для российской сети.