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«Коммерсант»: количество рекламных контрактов у крупных блогеров в России с марта сократилось на 50%

Денис Ламехов
Сегодня в 15:43

Количество рекламных контрактов у блогеров, чья аудитория превышает 200 тыс. подписчиков, в марте — апреле 2022 года снизилось более чем на 50% по сравнению с февралем, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование платформы по работе с инфлюэнсерами Perfluence.

Число запросов на размещение рекламы у таких блогеров с конца февраля также не росло. При этом на 30% вырос спрос на рекламные посты в аккаунтах с аудиторией до 50 тыс. человек.

Доля российских брендов среди тех, что обратились к Perfluence для размещения рекламы у блогеров с начала апреля, превышает 90%.

Изменение дохода опрошенных блогеров, март — апрель 2022 года:

— доход от рекламных кампаний снизился, но незначительно (15%);
— доходы уменьшились более чем вполовину (30%);
— доход остался прежним, но сменились рекламодатели (25%);
— больше не зарабатывают в инстаграме, ищут новый вид заработка (10%);
— ощутили на себе отток проектов в феврале, сейчас доходы или количество проектов вернулись к прежним показателям (20%).

Самые популярные темы постов в инстаграме*:

— еда и кулинария (прирост на 3,66%);
— уход и косметика (прирост на 3,02%);
— стиль жизни (прирост на 1,29%);
— мода и шопинг (прирост на 1,28%);
— правильное питание и ЗОЖ (прирост на 0,49%).

Наименее востребованные темы постов в инстаграме*:

— дети и семья (сокращение на 2,01%);
— карьера и бизнес (сокращение на 0,94%).

Исследование проводилось среди микроблогеров и блогеров с аудиторией от 500 тыс. подписчиков. В опросе приняли участие более 300 тыс. блогеров. Проанализировано более 200 тыс. публикаций, сделанных с 7 марта по 25 апреля 2022 года.

*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

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