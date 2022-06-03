Александру Невзорову* предоставили украинское гражданство «за выдающиеся заслуги» перед страной

Указом президента Владимира Зеленского российскому журналисту Александру Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой предоставлено украинское гражданство. Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Гражданство Невзоровым предоставлено «за выдающиеся заслуги» перед Украиной. «Спасибо, Александр и Лидия, за Вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации», — написал Геращенко.

Невзоров прокомментировал получение украинского гражданства в своем телеграм-канале: «Я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место».

22 марта СК возбудил против Александра Невзорова уголовное дело по статье о фейках про российских военных. По данным следствия, 9 марта Невзоров на своей странице в инстаграме** и на канале в ютьюбе опубликовал «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».

6 мая Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал Невзорова. Сам журналист сейчас находится не в России.

* Александр Невзоров внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

** Instagram принадлежит компании Meta Platforms Inc., которая признана в России экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена.