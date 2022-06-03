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ЕС включил в санкционный список сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа

Денис Ламехов
Сегодня в 15:57

Европейский союз включил в санкционный список еще 18 юридических и 65 физических лиц в рамках шестого пакета ограничений в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

Так, среди попавших в перечень — сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка и его дети Елизавета и Николай, а также председатель совета директоров «Национальной медиа группы» Алина Кабаева.

Ограничения введены в отношении принадлежащих Минобороны России компаний «Оборонэнерго» и «Воентелеком», а также автопроизводителя КамАЗ, нефтяной компании «Татнефть-Нефтехим», завода судовых двигателей «Ремдизель» и Национального расчетного депозитария — он используется, в частности, в операциях по государственному долгу.

Согласно заявлению Совета Евросоюза, общее число физических лиц, находящихся под санкциями ЕС, достигло 1158, юридических лиц — 98.

Совет Евросоюза утвердил шестой пакет санкций сегодня, 3 июня. Ограничения включают запрет на импорт сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России, а также отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

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