Ума Турман сыграет президента США в ромкоме для Prime Video

Ума Турман сыграет президента США Эллен Клермонт в ромкоме Prime Video «Red, White & Royal Blue». Об этом сообщает Deadline.

Картина основана на романе-бестселлере Кейси Маккуистон под названием «Красный, белый и королевский синий».

Сюжет рассказывает о мексикано-американском подростке Алексе Клермонте-Диасе, который после избрания его матери президентом США, становится всенародным любимцем. Вот только у него не складываются отношения с принцем Великобритании Генри, и после того, как в таблоиды попадает фотография с их ссорой, репутация Белого дома попадает под удар.

В фильме также снимутся Тейлор Захар, Николас Голицын, Клифтон Коллинз, Стивен Фрай, Сара Шахи, Рэйчел Хилсон, Элли Бамбер и другие.

Режиссером ленты выступит драматург Мэттью Лопес. Этот проект станет его дебютной работой.