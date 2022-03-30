Южная Осетия планирует войти в состав РФ, электросамокаты признали ТС и другие новости дня

Владимир Мединский прокомментировал вчерашние переговоры в Стамбуле. Он заявил, что Украина впервые выразила готовность выполнить «важнейшие условия» для нормализации отношений с Россией.

Владимир Путин подписал указ, запрещающий госорганам закупать иностранное ПО для критической информационной инфраструктуры. К 2025 году от зарубежного софта планируют и вовсе отказаться.

Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Об этом сообщил президент частично признанной республики Анатолий Бибилов.

Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством. Теперь все, кто катается на самокатах, будут обязаны соблюдать ПДД.

С 1 апреля Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам. Однако получение визы не гарантирует автоматическое разрешение на въезд в страну.

Росавиация вновь продлила ограничения на полеты в аэропорты южной и центральной частей России. Теперь — до 7 апреля.

Авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов из своего воздушного парка в российский реестр. С российскими сертификатами летной годности «Россия» сможет продолжить летать на судах иностранного производства.

Операторам связи разрешили не хранить трафик общедоступных теле- и радиоканалов, а также стримингов, чтобы снизить затраты. Это одна из первоочередных мер по обеспечению развития российской экономики «в условиях внешнего санкционного давления».

Вячеслав Володин отреагировал на отказ стран G7 платить в рублях за российский газ. По его словам, добыча газа — это тяжелейшая работа, и никакой трагедии в том, чтобы рассчитываться рублями, нет.

Авиакомпания Cathay Pacific запланировала самый длинный беспосадочный коммерческий рейс — 16 618 километров за 16–17 часов по маршруту Нью-Йорк — Гонконг. Дело в том, что теперь самолетам придется летать в обход России и над Атлантикой.

Клиентам «Сбербанка», которым одобрили заявку на ипотеку до 1 марта, но которые не успели выйти на сделку до 31 марта, придется заново получать одобрение на кредит. Их текущие заявки аннулируют.

В открытый доступ попали данные клиентов сервиса доставки еды «2 берега». В частности, их имена, адреса и номера телефонов.

Пользователи «Яндекс.Еды», личные данные которых утекли в сеть, обратились в суд с коллективным иском против сервиса. Они требуют компенсации в размере 100 тыс. рублей на каждого.

Аналитики спрогнозировали самое серьезное падение российского рынка видеоигр в истории. По их словам, с уходом зарубежных платформ из России рынок заполнят пиратские продукты.

Samsung убрала букву Z из названий смартфонов на официальных сайтах в Литве, Латвии и Эстонии. Ожидается, что это произойдет и на других рынках. По данным СМИ, компания уже начала печатать новые коробки для Galaxy Fold 3 и Galaxy Flip 3.

Чулпан Хаматова уволилась из «Современника», в труппе которого состояла на протяжении 24 лет. Ранее актриса сообщила, что уехала из России в Латвию.

В Свердловской области учительница заявила об увольнении из‑за отказа следить за деятельностью школьников в соцсетях. Женщина посчитала, что мониторинг аккаунтов детей и выявление «девиантного поведения» нарушает их права.