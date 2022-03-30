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Ограничение полетов на юг России вновь продлили – до 7 апреля

Виктория Шанина
Сегодня в 8:45

Росавиация в очередной раз продлила временное ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России. В этот раз — до 3.45 (по московскому времени) 7 апреля, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Рейсы не принимают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме», — заявили в ведомстве.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты и задействовать для этого работающие в штатном режиме аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Впервые госагентство запретило полеты в ряд южных городов 24 февраля, в день начала «военной операции» России на территории Украины. Тогда ограничение было установлено до 2 марта, затем оно продлевалось шесть раз. В последний раз крайним сроком действия меры было установлено 1 апреля.

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