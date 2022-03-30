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В Свердловской области учительницу уволили из‑за нежелания следить за школьниками в соцсетях 1:01
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В Свердловской области учительницу уволили из‑за нежелания следить за школьниками в соцсетях

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:01

В Свердловской области учительницу Наталью Александрову уволили из школы из‑за отказа следить за деятельностью учеников в социальных сетях. Об этом сообщило издание «Екатеринбург онлайн».

Наталья работала в средней школе № 10 в городе Ревде. Директор учебного заведения, по словам Александровой, потребовала, чтобы педагог начала вести отчетность об активности школьников в соцсетях.

Согласно положению о мониторинге аккаунтов учеников, учительница должна была сообщать, подписаны ли подростки на противоправный или суицидальный контект, а также отрицают ли они семейные ценности. Александрова это делать отказалась.

«Меня уволили 3 марта с „черной меткой“ в этом городе. Я устроилась в другом городе на работу. Родители моего класса написали директору 10-й школы Ревды письмо с требованием не мониторить соцсети, не нарушать права их детей», — рассказала учительница.

По словам Александровой, ее уволили «якобы из‑за окончания срока договора». «Вдогонку руководство разослало в полицию, прокуратуру документы, что я являюсь экстремисткой, раз отказываюсь от мониторинга», — добавила женщина.

Директор школы Евгения Калмыкова заявила, что Александрова работала в школе, пока другой педагог находился в декрете. «Расторжение трудового договора с ней связано исключительно с тем, что у основного работника закончился отпуск по уходу за ребенком», — подтвердили в Управлении образования городского округа Ревда.

Александрова подчеркнула, что в образовательных учреждениях не впервые требуют следить за аккаунтами подростков в соцсетях якобы для «выявления распространения информации, склоняющей обучающихся к асоциальному поведению». В подтверждение этому она привела методичку о мониторинге.

Согласно документу, педагогов обязуют выявлять признаки «девиантного поведения», в их числе — публикацию призывов к самоубийству, употреблению наркотиков и алкоголя, курению, занятию проституцией и бродяжничеству.

Опасными маркерами, в соответствии с методичкой, считаются «отрицание семейных ценностей», мат, порнография и «различные интернет-магазины». О них требуется сообщать заведующему по учебно-воспитательной работе.

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