Аналитики спрогнозировали серьезное падение рынка видеогейминга в России

Аналитики спрогнозировали самое серьезное падение российского рынка видеоигр в истории. Об этом пишут «Ведомости».

Гендиректор CarX Technologies Дмитрий Фокин рассказал, что с начала «военной операции» доходы российских игровых компаний снизились на 15–17%. Причиной стала невозможность платить за игры на международных маркетплейсах и платформах, среди которых PlayStation Store, Nintendo, Steam, Xbox Store, AppStore и PlayMarket.

«С марта 2022 года издатели Valve, Sony, Microsoft перестали выплачивать вознаграждение в Россию, поэтому мы сейчас физически не получаем примерно половину выручки», — отметил он.

По словам Фокина, ожидается «сильное потрясение, сравнимое с 2008 годом». Из‑за этого часть компаний перенесет деятельность за границу, так как не сможет преодолеть наложенные из‑за санкций ограничения.

Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко заявил, что на февраль 2022 года около 90% российского рынка игр приходилось на зарубежные платформы.

По его словам, с их уходом рынок заполнят пиратские продукты: «То есть перейдет к тому, что мы уже переживали двадцать лет назад, когда купить официальную версию игры было исключительно сложно. Это будет самое серьезное падение за всю историю сегмента с конца 1990-х», — добавляет он. Кузьменко заключил, что падение по итогам года составит до 50–60 млрд рублей.

Основатель проекта Rawg.io Гаджи Махтиев также считает, что российский рынок рискует вернуться в начало 2000-х по уровню пиратства. Такого мнения придерживается и представитель облачного сервиса Loudplay.