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Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России

Семён Гудошников
Сегодня в 19:00

Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Об этом сообщил президент частично признанной республики Анатолий Бибилов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Единой России».

«Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь, чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины — России», — сказал Бибилов.

27 марта глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время в самопровозглашенной республике может пройти референдум о вхождении в состав России. Позже он уточнил, что пока подготовка к референдуму не ведется, поскольку главная цель — завершение военных действий.

29 марта рассмотрение вопроса о вхождении в состав РФ анонсировал глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. Он заявил, что это произойдет после «выхода на конституционные границы республики».

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