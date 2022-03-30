Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. Об этом сообщил президент частично признанной республики Анатолий Бибилов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Единой России».

«Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь, чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины — России», — сказал Бибилов.

27 марта глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время в самопровозглашенной республике может пройти референдум о вхождении в состав России. Позже он уточнил, что пока подготовка к референдуму не ведется, поскольку главная цель — завершение военных действий.

29 марта рассмотрение вопроса о вхождении в состав РФ анонсировал глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. Он заявил, что это произойдет после «выхода на конституционные границы республики».