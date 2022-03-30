Правительство разрешило операторам связи не хранить трафик телеканалов и стримингов

Операторам связи разрешили не хранить трафик общедоступных теле- и радиоканалов, а также стриминговых сервисов. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Это сделали для того, чтобы снизить затраты на системы хранения трафика. Это одна из первоочередных мер по обеспечению развития российской экономики «в условиях внешнего санкционного давления», добавили в кабмине.

«Кроме того, подписанное постановление приостанавливает сроком на один год требование ежегодного 15-процентного увеличения цифровых емкостей для хранения накопленной информации», — добавили в правительстве и отметили, что так уже делали во время «недавних эпидемических ограничений».

По законам, принятым в 2018 году, интернет-провайдеры обязаны в течение полугода хранить всю информацию об их пользователях, в том числе отправленные и полученные текстовые сообщения и трафик просмотров.