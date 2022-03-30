Пользователи «Яндекс.Еды» подали в суд на сервис из‑за утечки своих данных в сеть

Пользователи «Яндекс.Еды», личные данные которых утекли в сеть, обратились в суд с коллективным иском против сервиса. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию документа и подтверждение представителя заявителей Бориса Фельдмана.

Исковое заявление в Замоскворецкий районный суд Москвы подали 33 клиента «Еды», еще около 300 человек выразили желание присоединиться к нему. В суде сказали, что иск пока не зарегистрировали.

Заявители считают, что «Еда» нарушила закон «О персональных данных», когда произошла утечка. Они требуют по 100 тыс. рублей компенсации на каждого.

22 марта в сети появилась карта с данными клиентов «Яндекс.Еды». Об утечке информации сервис сообщил еще 1 марта и пообещал сделать все возможное, чтобы минимизировать распространение данных.

23 марта Роскомнадзор составил административный протокол в отношении сервиса доставки «Яндекс.Еда» за нарушение законодательства о персональных данных.