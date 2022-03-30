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Мединский: Киев впервые выразил готовность выполнить «важнейшие условия» Москвы

Семён Гудошников
Сегодня в 17:07

На переговорах в Стамбуле украинская сторона впервые выразила готовность выполнить ряд «важнейших условий» России. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, пишет ТАСС.

«Вчера украинская сторона впервые зафиксировала, причем в письменном виде, свою готовность к выполнению целого ряда важнейших условий для строительства в будущем нормальных и, надеюсь, добрососедских отношений с Россией» — сказал он.

Украинская сторона, по словам помощника президента, передала зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, которыми предусмотрено: отказ от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз и контингентов, внеблоковый статус, отказ от ядерного и другого оружия массового поражения, а также обязательство согласовывать со странами гарантами, в числе которых будет и Россия, все военные учения.

Помощник президента считает, что НАТО создавал на территории Украины антироссийский плацдарм. По его мнению, если Украина выполнит зафиксированные в предложениях обязательства, угроза появления такого плацдарма исчезнет.

«Россия предлагала переговоры, заключение разного рода соглашений, которые должны были гарантировать и безопасность Украины, и защиту национальных интересов России. Все эти требования годами игнорировались», — сказал он.

Мединский добавил, что принципиальная позиция России по отношению к Крыму и Донбассу остается неизменной. По его словам, есть неопровержимые доказательства, что Киев готовился к наступлению в Донбассе, а Россия была вынуждена начать «спецоперацию».

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