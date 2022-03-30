Сбербанк аннулирует заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок

Сбербанк аннулирует заявки на ипотеку клиентам, которые получили одобрение на займ до 1 марта, но не успели выйти на сделку до 31 марта. Им придется снова подавать заявление на одобрение кредита, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение банка.

«С 1 марта Сбербанк изменил ставки по ипотечным кредитам. При этом в период до 30 марта включительно банк продолжал выдавать кредит на ранее одобренных условиях, помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости. Если заявка была одобрена до 1 марта, то для выхода на сделку с 31 марта и позже клиентам надо будет подать новую заявку на ипотеку и получить положительное решение банка», — отметили в кредитной организации.

Российские банки значительно увеличили ставки по кредитам, включая ипотеку, после того как Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до исторического максимума в 20%. Это произошло на фоне российской «военной операции» на Украине и введенных против РФ западных санкций. «Сбербанк», в частности, повысил ипотечные ставки до 19% годовых.

23 марта вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что ставка по программе льготной ипотеки вырастет с 7 до 12%. Владимир Путин на совещании с правительством уточнил, что ставки по семейной (6%), сельской (3%) и дальневосточной (2%) ипотеке будут сохранены.