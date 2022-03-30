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Володин предложил экспортировать зерно, нефть и уголь за рубли

Виктория Шанина
Сегодня в 11:45

Российским властям следует включить удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы и лес в список товаров, экспортируемых за рубли. Об этом в своем телеграм-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так он ответил на отказ стран «Большой семерки» и Евросоюза платить в рублях за российский газ.

«Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях. Раньше надо было думать. Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчетов в этих валютах», — написал Володин.

По его словам, у стран ЕС есть «все рыночные возможности рассчитываться в рублях» и «никакой трагедии в этом нет». Вячеслав Володин также отметил, что газ добывается в сложных природных климатических условиях, это «тяжелейшая работа».

«Если хотите получать газ — ищите рубли. По-другому не должно быть», — сказал спикер.

23 марта Владимир Путин заявил, что российские власти приняли решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. По его словам, поставлять российские товары в ЕС и получать оплату в долларах и евро не имеет смысла.

Правительства стран «Большой семерки» назвали это решение неприемлемым. Они сочли требование властей России оплачивать поставки российского газа рублями явным нарушением контрактов, страны G7 намерены призвать компании не выполнять его.

После начала российской «военной операции» на территории Украины США решили запретить весь импорт нефти и газа из России. Германия заморозила проект «Северный поток-2». Польша заявила о планах полностью отказаться от российского угля в апреле или мае, а к концу года — от нефти. Евросоюз намерен отказаться от российских углеводородов к 2027 году.

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