Samsung удалила маркировку Z из названий смартфонов в некоторых странах

Samsung убрала букву Z из названий смартфонов на официальных сайтах компании в Литве, Латвии и Эстонии. Об этом пишет Android Headlines.

Издание отмечает, что изменение произошло недавно, поскольку в URL-адресах страниц буква Z до сих пор присутствует. Предполагается, что переименование связано с осуждением российской «военной операции» на Украине, символом которой стала Z.

На украинском сайте компании в названиях смартфонов эта маркировка еще есть, но СМИ считают, что вскоре Z может исчезнуть и там, и на других рынках.

По словам журналиста Ишана Агарвала, известного инсайдами, Samsung уже начала печатать новые коробки для смартфонов Galaxy Fold3 и Galaxy Flip3. При этом официально компания ребрендинг не прокомментировала.