Авиакомпания «Россия» перевела 125 иностранных самолетов в российский реестр

Авиаперевозчик «Россия» перевел все эксплуатируемые 125 самолетов из своего воздушного парка в российский реестр. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.

«Авиакомпания „Россия“ перевела все эксплуатируемые самолеты в российскую юрисдикцию. Все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством», — заявил собеседник агентства.

По его словам, с российскими сертификатами летной годности «Россия» сможет продолжить летать на судах иностранного производства. Это позволит обеспечить бесперебойное авиасообщение с отдаленными российскими регионами.

На сайте «России» отмечается, что компания использует иностранные Airbus A319/320, Boeing 737, 777 и 747. Также в парке перевозчика есть российские SSJ 100.

Как отметил источник ТАСС, «для минимизации рисков срыва полетной программы при выполнении рейсов в иностранные государства» до завершения всех процедур будут использоваться SSJ 100. Они принадлежат российским лизингодателям.

«Воздушные суда авиакомпании „Россия“ имеют всю необходимую бортовую документацию, одобренную уполномоченным органом в области гражданской авиации РФ. Лайнеры „России“ соответствуют нормам летной годности, проходят регулярное техническое обслуживание в установленные сроки. Для выполнения технических работ привлекается только квалифицированный и сертифицированный персонал», — отметил представитель авиаперевозчика.

26 февраля, на фоне «военной спецоперации» России на Украине, Евросоюз запретил поставки и лизинг авиатехники и запчастей для нее в Россию. Санкции распространяются не только на новые, но и на уже заключенные контракты. Позже Минтранс сообщил, что западные лизингодатели потребовали вернуть им более 500 самолетов остаточной стоимостью 20 млрд долларов

Владимир Путин разрешил регистрировать в России иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Выдача российских сертификатов позволит авиаперевозчикам использовать иностранные суда на внутренних рейсах. 10 марта в Госдуму внесли проект поправок, упрощающих процедуру регистрации воздушных судов в России.