перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Счастье есть?»: фестиваль «Архстояние» объявил тему этого года и арт-колл 18:31
Путин запретил госорганам покупать иностранное ПО для критической информационной инфраструктуры 18:27
Правительство выделит миллиард рублей на поддержку деятелей культуры, оказавшихся под санкциями 18:14
Из соцсетей Александра Кузнецова
Александр Кузнецов не смог попасть на мировую премьеру новых «Фантастических тварей» 17:55
Мединский: Киев впервые выразил готовность выполнить «важнейшие условия» Москвы 17:07
Rutube проведет редизайн платформы 17:00
Чулпан Хаматова уволилась из «Современника» 16:59
В сеть слили базу данных клиентов сервиса «2 Берега» 16:43
Из передачи «Жить здорово»
Елена Малышева опровергла закрытие программы «Жить здорово» Обновлено в 16:21
Сбербанк аннулирует заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок 16:20
Правительство легализовало параллельный импорт 16:12
Великобритания отказалась платить за российские товары в рублях 15:57
Советника губернатора Самарской области лишат этого статуса за комплимент Зеленскому 15:20
Аналитики спрогнозировали серьезное падение рынка видеогейминга в России 15:12
Больше половины компаний малого и среднего бизнеса в России сократили расходы на сотрудников 14:42
Anthony Choren/Unsplash
Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам 14:39
Верховный суд признал электросамокаты транспортным средством 14:32
«Тинькофф» списал с клиентов миллионы рублей из‑за «неосновательного обогащения» на обмене валют 14:20
Песков: Москва не видит серьезных прорывов в переговорах с Киевом и не будет обсуждать судьбу Крыма 13:47
Великобритания намерена ввести санкции против ДНР и ЛНР 13:42
Отключить рекламу

Чулпан Хаматова уволилась из «Современника»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:59

Актриса Чулпан Хаматова уволилась из «Современника», сообщила РИА «Новости» директор театра Татьяна Баранова. Артистка состояла в труппе «Современника» на протяжении двадцати четырех лет.

21 марта Хаматова в интервью журналистке Екатерине Гордеевой сообщила о том, что уехала из России в Латвию из‑за ситуации на Украине. Актриса призналась, что боится возвращаться обратно, чтобы «не потерять совесть» и «не сесть в тюрьму». Она также была одной из тех, кто подписался под обращением с просьбой прекратить «спецоперацию».

В тот же день в «Современнике» и Театре наций заявили, что сохранят в репертуаре часть спектаклей с Хаматовой.

Чулпан Хаматова — народная артистка России, сооснователь благотворительного фонда «Подари жизнь», помогающего детям и молодым взрослым до 25 лет с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
классика
НФОР. Дирижер Владимир Спиваков. Василий Ладюк
Выдающийся дирижер и руководитель "Виртуозов Москвы"
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
День радио
Самый смешной капустник последних сезонов
премьеры
Один день из смерти Вадика Беляева
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Чулпан Хаматова
Татьяна Баранова
Екатерина Гордеева
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить