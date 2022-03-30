Актриса Чулпан Хаматова уволилась из «Современника», сообщила РИА «Новости» директор театра Татьяна Баранова. Артистка состояла в труппе «Современника» на протяжении двадцати четырех лет.

21 марта Хаматова в интервью журналистке Екатерине Гордеевой сообщила о том, что уехала из России в Латвию из‑за ситуации на Украине. Актриса призналась, что боится возвращаться обратно, чтобы «не потерять совесть» и «не сесть в тюрьму». Она также была одной из тех, кто подписался под обращением с просьбой прекратить «спецоперацию».

В тот же день в «Современнике» и Театре наций заявили, что сохранят в репертуаре часть спектаклей с Хаматовой.

Чулпан Хаматова — народная артистка России, сооснователь благотворительного фонда «Подари жизнь», помогающего детям и молодым взрослым до 25 лет с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.