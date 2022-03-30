С 1 апреля Франция возобновит выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщается на сайте Генерального консульства республики.

«Недавно были ослаблены ограничения на въезд во Францию, связанные с пандемией COVID-19, для прибывающих из России. Запись на получение визы теперь возможна для большого количества категорий заявителей», — сказано в заявлении.

Теперь россиянам не нужно будет предоставлять сертификаты о вакцинации или подтверждать наличие ранее выданной французской визы.

Отмечается, что получение визы не гарантирует автоматическое разрешение на въезд в страну. Чтобы узнать, имеют ли граждане право на въезд во Францию, консульство рекомендует проверить информацию на сайте Министерства внутренних дел страны.