Верховный суд признал электросамокаты транспортным средством

Верховный суд России признал законным положение Правил дорожного движения, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В карточке дела отмечается, что истцу, который оспаривал соответствующий пункт ПДД, отказано в удовлетворении иска.

Автор заявления указывал, что к транспортным средствам можно относить только те средства передвижения, для управления которыми надо получать водительские права.

Ответчиком в суде выступил представитель Генпрокуратуры. Он пояснил, что закон не может дать полного списка транспортных средств. Электросамокаты, в свою очередь, к ним можно отнести в силу скорости их передвижения.

Решение Верховного суда пока не вступило в силу. Его можно обжаловать в апелляционной инстанции.

Российские власти уже несколько лет пытались ввести законодательное регулирование электросамокатов. Еще в 2019 году Минтранс предложил включить в ПДД новое понятие — «средства индивидуальной мобильности», к которым отнесли электросамокаты, моноколеса, сегвеи, гироскутеры, скейтборды, ролики и традиционные самокаты.

В июне 2021-го Совет по правам человека выдвинул инициативу оснастить электросамокаты номерными знаками, а для их арендаторов или владельцев ввести обязательное страхование гражданской ответственности. До сих пор их приравнивали к пешеходам.

В октябре МВД и Минтранс предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов. Максимальную скорость, разрешенную для катания россиянам, решили ограничить 25 километрами в час, а вес транспортного средства — 35 килограммами.