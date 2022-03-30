Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific планирует совершить самый длинный беспосадочный перелет в мире. Самолет полетит в обход воздушного пространства России, сообщает Bloomberg.

Самолеты Airbus А350-1000 будут летать над Атлантическим океаном, Великобританией, Южной Европой и Центральной Азией по маршруту Нью-Йорк — Гонконг. До закрытия неба рейс совершал полет над Арктикой и Россией.

Самолеты Cathay Pacific будут преодолевать обновленный маршрут в 16 618 километров за 16–17 часов.