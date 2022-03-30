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Путин запретил госорганам покупать иностранное ПО для критической информационной инфраструктуры

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:27

Владимир Путин запретил госорганам закупать иностранное программное обеспечение для критической информационной инфраструктуры без согласования с профильным ведомством. Указ об обеспечении технологической независимости с подписью президента России появился на портале правовой информации.

Под запрет попало также обслуживание иностранного ПО. Исключение сделано для организаций с муниципальным участием.

Критическая информационная инфраструктура — это информационные системы, телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления технологическими процессами, которые используются государством и российскими компаниями в сферах обороны, здравоохранения, транспорта, связи, финансов, энергетики и в различных отраслях промышленности.

Кроме того, до 1 января 2025 года госорганы должны полностью перейти на отечественные программы на критической инфраструктуре (транспорт, банки, здравоохранение, военная и атомная промышленность).

В течение полугода правительство должно обеспечить создание научно-производственного объединения по разработке ПО для критической информационной инфраструктуры и его обслуживанию.

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