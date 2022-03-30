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В сеть слили базу данных клиентов сервиса «2 берега»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:43

Исследователь информационной безопасности Боб Дьяченко обнаружил в открытом доступе базу данных клиентов сервиса доставки еды «2 Берегов». Об этом он сообщил в своем твиттере.

В базе были личные данные пользователей сервиса из 15 городов. В частности, их имена, полные адреса и номера телефонов.

По словам Дьяченко, данные можно было посмотреть с помощью незащищенного сервера MongoDB — и без авторизации в нем. Он отметил, что это вторая по величине утечка после того, как в сеть слили данные клиентов «Яндекс.Еды».

22 марта в сети появилась карта с данными клиентов «Яндекс.Еды». Об утечке информации сервис сообщил еще 1 марта и пообещал сделать все возможное, чтобы минимизировать распространение данных.

На следующий день Роскомнадзор составил административный протокол в отношении сервиса доставки «Яндекс.Еда» за нарушение законодательства о персональных данных.

24 марта «Яндекс» заявил, что сайт с данными пользователей полностью заблокирован и открыть его нельзя даже с VPN. Тогда же сервис сообщил, что намерен подключить «Еду» к инструменту, с помощью которого клиенты смогут управлять хранением личных данных.

Сегодня, 30 марта, стало известно, что некоторые пользователи «Яндекс.Еды», личные данные которых утекли в сеть, обратились в суд с коллективным иском против сервиса. Исковое заявление подали 33 клиента «Еды», еще около 300 человек захотели присоединиться к нему.

Истцы считают, что «Еда» нарушила закон «О персональных данных», когда произошла утечка. Они требуют по 100 тыс. рублей компенсации на каждого.

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